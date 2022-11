Facebook está haciendo que las cuentas de los adolescentes sean más privadas por defecto

Facebook habilitará más configuraciones privadas de forma predeterminada para cualquier persona menor de 16 años que se registre en la plataforma, anunció la compañía el lunes . En cuanto a los adolescentes que ya tienen cuentas, Facebook mostrará un aviso animándolos a usar esta configuración, así como un interruptor que los activa con un solo toque.

Lo que Facebook factura como configuraciones "más privadas" restringe los detalles en una cuenta para que solo los amigos de un adolescente puedan ver las publicaciones en las que están etiquetados, su lista de amigos y las páginas, personas y listas que siguen. También requieren que los usuarios revisen las publicaciones en las que están etiquetados y permiten que solo los amigos comenten en sus publicaciones públicas.

Facebook mostrará una palanca que permite a los usuarios jóvenes activar todas las configuraciones sugeridas con un solo toque.

Facebook también está tratando de hacer más para proteger a los adolescentes de los adultos depredadores. Está probando una forma de evitar que los adolescentes envíen mensajes a adultos en la plataforma que un joven bloqueó o denunció recientemente. Facebook tampoco mostrará a estos adultos "sospechosos" en las recomendaciones de Personas que quizás conozcas, y comenzará a pedirles a los adolescentes que también informen las cuentas que bloquean. Mientras tanto, en Instagram, la compañía está probando eliminar completamente el botón de mensaje en las cuentas de los adolescentes cuando los ve un adulto sospechoso.

Instagram ya implementó funciones generales de privacidad similares para adolescentes en agosto. Al igual que Facebook, Instagram comenzó a habilitar la configuración de control de contenido confidencial más restrictiva para los nuevos usuarios menores de 16 años de forma predeterminada, mientras animaba a los adolescentes en la plataforma a activar esta configuración. La configuración de control de contenido sensible "Menos" significa que los usuarios no verán tanto contenido sexualmente explícito en la plataforma, así como fotos y videos que involucren drogas, violencia y productos de tabaco. Instagram también comenzó a evitar que los adultos envíen mensajes a los adolescentes que no los siguen el año pasado y comenzó a advertirles si el adulto al que envían mensajes ha mostrado actividad sospechosa en la plataforma en el pasado.