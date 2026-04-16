Fuertes lluvias generan anegamientos y pérdidas en el cinturón hortícola santafesino

Las intensas precipitaciones registradas los días 14 y 15 de abril provocaron anegamientos de distinta magnitud en las producciones hortícolas del cinturón verde santafesino, afectando tanto la calidad como el volumen de la producción. En la jornada de ayer se registraron aproximadamente 100 mm de lluvia, profundizando la situación en los establecimientos productivos.

Los daños están siendo evaluados por la AER INTA Monte Vera en articulación con las instituciones que integran su Consejo Asesor Local. En este marco, mañana se llevará a cabo una reunión con el objetivo de comenzar a estimar las pérdidas ocasionadas por el evento climático. Se espera que el transcurso de los próximos días permita dimensionar con mayor precisión el impacto sobre el sector.

En cuanto a los registros pluviométricos, en lo que va del mes de abril se acumulan 215 mm de precipitaciones, alcanzando un total de 645 mm desde el 1 de enero.

Dada la situación, resulta fundamental que los sistemas de desagüe y los canales dentro de las quintas se encuentren en correcto funcionamiento, libres de obstrucciones y con adecuado mantenimiento, a fin de facilitar el escurrimiento del agua y mitigar daños adicionales.