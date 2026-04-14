Caputo lo anticipó, el Indec lo confirmó y Milei se lamentó: "el dato de inflación es malo"

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de marzo en Argentina se ubicó en el 3,4%, mostrando una leve aceleración respecto al mes previo y generando señales de alerta en el rumbo de los precios.

El dato oficial refleja el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional, en un contexto donde el Gobierno busca consolidar el proceso de desaceleración inflacionaria iniciado a comienzos de año. Sin embargo, el resultado de marzo interrumpe parcialmente esa tendencia y vuelve a poner el foco en la evolución de rubros sensibles como alimentos y bebidas.

Tras la difusión del índice, el presidente Javier Milei se expresó públicamente a través de su cuenta en la red social X, donde reconoció el impacto negativo del dato. “El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna”, afirmó el mandatario, marcando una postura crítica frente al resultado.

INFLACIÓN

El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente.

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PD: hoy explicaré en AmCham https://t.co/i8a5ntCtqX — Javier Milei (@JMilei) April 14, 2026

No obstante, Milei también buscó llevar tranquilidad respecto a la dinámica futura de los precios. En ese sentido, sostuvo que existen “elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”.

Desde el equipo económico, la lectura apunta a factores estacionales y ajustes puntuales en algunos sectores como los principales responsables del incremento.

En paralelo, destacan que el programa fiscal y monetario continúa enfocado en sostener el equilibrio de las cuentas públicas y evitar la emisión monetaria, considerados pilares centrales para reducir la inflación en el mediano plazo.

Para el sector agropecuario, este escenario mantiene la incertidumbre en los costos de producción, especialmente en insumos dolarizados y servicios, aunque también abre expectativas en torno a una eventual estabilización de precios si se consolida la tendencia a la baja en los próximos meses.

Aumentos destacados

A nivel de las categorías, los precios Regulados lideraron los avances con un salto de 5,1% (desde 4,3% de febrero), por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación; seguidos por eI IPC núcleo, un dato seguido de cerca por el mercado, se aceleró al 3,2%, con una variación levemente menor al nivel general; y los Estacionales subieron 1%, con subas vinculadas al turismo y al cambio de temporada en indumentaria que compensaron las caídas de precios de verduras y frutas.

En el mes de la vuelta a clases, la división de mayor aumento en el mes fue Educación (+12,1%), seguida del Transporte (+4,1%) debido a los fuertes aumentos de combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. Alimentos y bebidas no alcohólicas, por su parte, estuvo en línea con el promedio de la inflación (+3,4%)