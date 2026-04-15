¿Qué dirá el campo?: según un funcionario de Milei, las "retenciones cero" se darían en 2031

El debate sobre las retenciones volvió al centro de la agenda agropecuaria luego de que el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, proyectara un horizonte de largo plazo para su eliminación total. Según sus declaraciones, el objetivo de llevar los derechos de exportación a cero se concretaría recién hacia el final de un eventual segundo mandato del presidente Javier Milei.

La definición introduce una señal clara para el sector: no habrá una eliminación inmediata de este tributo, sino un proceso gradual condicionado por la evolución de la economía argentina. Iraeta remarcó que la prioridad del Gobierno sigue siendo estabilizar las variables macroeconómicas, reducir el déficit fiscal y consolidar el superávit, condiciones necesarias para avanzar en una baja sostenida de impuestos.

“Estoy seguro que para la finalización del segundo mandato del presidente Milei vamos a estar en retenciones cero”

En ese contexto, el funcionario explicó que las retenciones representan hoy una fuente clave de ingresos fiscales, por lo que su eliminación requiere un reemplazo genuino de esos recursos. Esta postura refleja una tensión histórica entre la necesidad fiscal del Estado y el reclamo del sector agropecuario, que considera a los derechos de exportación como un impuesto distorsivo que afecta la competitividad.

Desde el Gobierno sostienen que el camino elegido es el de la previsibilidad: avanzar gradualmente en la reducción de la carga tributaria a medida que se consolide el orden macroeconómico. En ese sentido, Iraeta destacó que ya se han dado señales en esa dirección, aunque evitó precisar un cronograma concreto de bajas en el corto plazo.

Para los productores, la declaración confirma que el alivio impositivo no será inmediato, pero también abre la expectativa de una hoja de ruta hacia un esquema más competitivo a largo plazo. Distintas entidades del agro vienen reclamando definiciones más precisas, especialmente en un contexto de márgenes ajustados y alta presión fiscal.

El escenario planteado por el funcionario sugiere que la discusión sobre retenciones seguirá siendo uno de los ejes centrales de la política agropecuaria en los próximos años, atravesada por la necesidad de equilibrio fiscal y las demandas del sector productivo.