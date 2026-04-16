El consumo de carne vacuna se pegó una piña en el comienzo del año: cayó un 10%

El mercado de carne vacuna en Argentina continúa mostrando señales de retracción en el consumo interno durante 2026. De acuerdo con el último informe difundido por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo aparente en el primer trimestre del año alcanzó las 512,8 mil toneladas res con hueso, lo que representa una caída del 10% en comparación con el mismo período de 2025.

Este retroceso se da en un contexto de menor oferta y mayor dinamismo exportador. En los primeros tres meses del año, la producción total de carne vacuna se ubicó en 700,19 mil toneladas res con hueso, lo que implicó una baja del 5,1% interanual. En términos absolutos, la producción se redujo en 37,5 mil toneladas, reflejando un menor nivel de faena.

Por el lado de la demanda externa, el informe destaca un incremento significativo de las exportaciones, que alcanzaron las 187,4 mil toneladas en el primer trimestre. Este volumen representa un crecimiento del 11,4% respecto al mismo período del año anterior, equivalente a un aumento de 19,2 mil toneladas. La mayor orientación exportadora del sector contribuye a explicar la menor disponibilidad de carne en el mercado interno.

Como resultado de estas variables, el consumo per cápita también evidenció una caída. El promedio móvil de los últimos doce meses se ubicó en 47,3 kilos por habitante por año, lo que significa una disminución del 3,7% frente al nivel registrado en marzo de 2025. En términos absolutos, la baja fue de 1,8 kilos por persona al año.

El informe de CICCRA confirma así una tendencia que se viene consolidando en los últimos meses: menor producción, mayor presión exportadora y un consumo interno que continúa ajustándose, condicionado principalmente por la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento relativo de la carne vacuna frente a otras proteínas.