Claves del día: ronda de negocios en Brasil, Moolec gana USD 95 millones con una quiebra y el gobierno acelera por dólares

La jornada dejó una combinación explosiva de negocios, finanzas y política económica, donde la expansión productiva convive con maniobras corporativas complejas y una macro en tensión.

Santa Fe sale a conquistar Brasil

Un grupo de empresas santafesinas comienza en el segundo día de la feria supermercadista Apras, en Curitiba, la ronda de negocios con medio centenar de compradores brasileños con una oferta que mezcla tradición e innovación: alfajores, galletitas, alimentos procesados y soluciones tecnológicas.

Entre las firmas participantes apuntan a propuestas de valor agregado en alimentos, junto a otras pymes que buscan posicionarse en góndolas brasileñas con productos diferenciados. También se suman desarrollos de software aplicados al comercio y la logística.

El objetivo es claro: ganar mercado en Brasil con productos de mayor valor agregado y marca argentina.

En ese contexto, Ricardo Diab destacó la relevancia de esta avanzada exportadora y remarcó que la internacionalización de pymes es clave para generar divisas genuinas, en un momento donde el país necesita dólares más que nunca.

Moolec: quiebra, ganancias y cambio de control

En paralelo, el frente corporativo aparecieron algunos datos llamativos. Por un lado, Moolec confirmó en su Form 20-F que la quiebra de Bioceres S.A. implicará la pérdida de control sobre esa compañía y su subsidiaria Bioceres LLC. Desde el punto de vista contable, esto se traduce en una desconsolidación, con baja de activos y pasivos y revaluación de participaciones.

El resultado esperado: una ganancia extraordinaria de unos USD 95 millones.

Pero eso no es todo. Un Form 6-K posterior confirmó que Agriculture Investment Group Corp (AIGC, es uno de los vehículos financieros de Sartori) pasó a controlar el 65,1% de la compañía tras convertir acciones preferidas en ordinarias, consolidando un cambio de mando dentro del grupo y reconfigurando su estructura de poder.

Caputo acelera por dólares

En el frente macro, Argentina vuelve a mirar al exterior. Con Luis Caputo viajando a Washington para reunirse con Kristalina Georgieva, el Gobierno busca cerrar acuerdos clave con el FMI y otros organismos.

En el mercado, se especula con que el equipo económico apunta a asegurar desembolsos inmediatos por al menos USD 1.000 millones y avanzar en un esquema más amplio que podría escalar hasta USD 10.000 a 15.000 millones, entre financiamiento de organismos, mercado local y colocaciones de deuda.

Todo esto en un contexto donde la inflación volvió a acelerarse en marzo (3,4%) y la necesidad de dólares sigue siendo el principal desafío estructural.

Mercados: bonos arriba, acciones locales en rojo y petróleo en caída

La reacción del mercado fue mixta:

Bonos argentinos: subieron en promedio 0,6%

Riesgo país: bajó a 520 puntos, mínimos en casi dos meses

Bolsa local: cayó 1,4%, mostrando debilidad en acciones

ADR en Nueva York: comportamiento dispar, con subas moderadas y bajas en energéticas y bancos

En paralelo, el Banco Central logró comprar USD 185 millones y sumar reservas por USD 463 millones, en una señal positiva antes de la liquidación de la cosecha gruesa.

En commodities, el movimiento fue fuerte:

Petróleo: cayó casi 6%, tras tensiones geopolíticas y cambios de expectativas

Metales preciosos: al alza

Granos: subas en trigo y maíz, pero baja en soja

Cripto: Bitcoin avanzó 2,4%

Guerra tecnológica: Bezos vs Musk por el negocio satelital

A nivel global, se intensifica una batalla clave en la economía digital.

Jeff Bezos impulsa desde Amazon su apuesta satelital con Project Kuiper, mientras Elon Musk avanza con SpaceX y su red Starlink. La disputa no es menor: se trata del control del internet satelital global, un negocio multimillonario que busca conectar zonas sin infraestructura terrestre y dominar el futuro de las telecomunicaciones.

El reciente salto de empresas vinculadas como Globalstar refleja que la competencia ya impacta en los mercados.