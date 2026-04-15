Ganadores y perdedores en un contexto donde también están los que se reconvierten

El proceso de reactivación económica en Argentina comienza a mostrar señales concretas, aunque con fuertes disparidades entre sectores. Mientras algunas actividades evidencian recuperación impulsadas por la estabilidad macroeconómica y la baja de la inflación, otras continúan rezagadas o directamente en retroceso, configurando un escenario de ganadores, perdedores y actores en plena reconversión.

De acuerdo con distintos análisis del mercado, los sectores vinculados a la exportación y aquellos beneficiados por la apertura comercial y la mejora del tipo de cambio relativo aparecen entre los principales ganadores. En este grupo se destacan el agro, la energía y la minería, que encuentran condiciones más favorables para crecer y captar inversiones. La eliminación de distorsiones en precios relativos y una mayor previsibilidad económica son factores clave en este desempeño.

Por el contrario, actividades orientadas al consumo interno, como el comercio minorista y parte de la industria manufacturera, enfrentan mayores dificultades. La caída del poder adquisitivo en los primeros meses del ajuste impactó directamente en la demanda, generando una contracción que todavía no logra revertirse completamente. En este contexto, muchas empresas debieron ajustar costos, reducir estructuras o redefinir sus estrategias comerciales.

En el medio de estos dos extremos aparecen sectores que optaron por reinventarse para adaptarse al nuevo entorno. Empresas que migran hacia modelos más eficientes, incorporan tecnología o buscan nuevos mercados, tanto a nivel local como internacional. La reconversión productiva se vuelve así una herramienta clave para sostener la actividad en un contexto de cambio estructural.

Otro factor relevante es el rol de las expectativas. La estabilización macroeconómica genera un marco más previsible, pero la velocidad de la recuperación dependerá en gran medida de la consolidación de estas variables y de la capacidad de los distintos sectores para adaptarse.

En síntesis, la reactivación no es homogénea: se trata de un proceso selectivo donde conviven crecimiento, ajuste y transformación. Para el entramado productivo, el desafío pasa por capitalizar las oportunidades y mitigar los impactos negativos en un escenario económico en plena reconfiguración.