El FMI dio el visto bueno para un nuevo acuerdo y llegan dólares a la Argentina

El personal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa de reformas económicas de Argentina, respaldado por el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de 48 meses. Sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, Argentina tendría acceso a aproximadamente 1.000 millones de dólares estadounidenses (800 millones de DEG).

El impulso reformista se ha fortalecido significativamente en los últimos meses. El gobierno ha logrado la aprobación del Congreso para el Presupuesto 2026 y legislación crucial destinada a formalizar la tenencia de activos financieros por parte de los residentes, mejorar la flexibilidad del mercado laboral, ratificar acuerdos comerciales clave y desbloquear inversiones en minería.

"Es importante destacar que las mejoras en el marco monetario y cambiario están generando un aumento en las reservas, con compras de divisas del banco central que superan los US$5.500 millones en lo que va del año. Argentina continúa sorteando bien los efectos indirectos de la guerra en Oriente Medio, gracias a la mejora constante de sus fundamentos económicos y su condición de exportador neto de energía. Esto se da en un contexto donde las empresas han podido repatriar dividendos por primera vez en seis años"

Se alcanzaron acuerdos sobre un sólido paquete de políticas para consolidar los notables logros en materia de estabilización y la reducción sostenida de los niveles de pobreza desde finales de 2023. Las políticas macroeconómicas y estructurales equilibrarán la desinflación, la estabilidad externa y los objetivos de crecimiento, al tiempo que apoyarán el acceso oportuno de Argentina a los mercados de capitales en condiciones más favorables.

IMPORTANTE! ����

Llegamos a un acuerdo con el FMI.

Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 15, 2026

Fiscal

El saldo de caja cero seguirá siendo el pilar fundamental del programa, en consonancia con un superávit primario del 1,4 % del PIB este año y respaldado por un control del gasto riguroso y continuo, a la vez que proporciona suficiente margen para la asistencia social específica. Con el tiempo, se espera que las reformas bien planificadas del marco tributario, de pensiones y fiscal mejoren aún más la calidad y la solidez de este pilar fiscal.

Política monetaria

Se seguirá fortaleciendo la política monetaria, con medidas preventivas para contener la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión de la política monetaria y la asignación de crédito. La política monetaria se mantendrá suficientemente estricta para seguir apoyando el proceso subyacente de desinflación, con la ampliación de las bandas cambiarias y una mayor transparencia mediante la publicación de un informe trimestral que evalúe el desempeño en relación con los objetivos del programa monetario.

"El personal del FMI celebra la sólida y constructiva colaboración con las autoridades y su continuo compromiso con el programa, incluso mediante la implementación de medidas correctivas para subsanar los contratiempos anteriores"

Externamente

Las autoridades están comprometidas a seguir fortaleciendo la capacidad de Argentina para gestionar crisis. Se proyecta que las reservas internacionales netas aumenten en al menos 8.000 millones de dólares en 2026, gracias a los esfuerzos por movilizar financiamiento en divisas y mantener las compras de divisas del banco central por un monto mínimo de 10.000 millones de dólares este año, en consonancia con la monetización prevista de la economía.

Pleased to announce Staff Level Agreement on Argentina’s EFF 2nd Review. Good progress in securing stability and rebuilding external buffers to increase resilience to shocks and support poverty reduction. We look forward to completing the review soon. https://t.co/5Nk7CMK9XH pic.twitter.com/j2kTnlI56J — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) April 15, 2026

Financiamiento

Se está implementando una estrategia integral para refinanciar las obligaciones en divisas mediante la emisión continua de deuda pública denominada en dólares, la venta de activos estatales, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos, potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales. Se espera que, con el tiempo, esta estrategia impulse un acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales.

Estructural

Partiendo de los importantes avances logrados en la desregulación y apertura de la economía, las reformas en curso tendrán como objetivo impulsar el empleo formal, los mercados de capitales nacionales, la inversión privada y la productividad, incluyendo el aprovechamiento del potencial de los sectores estratégicos de Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento.

Partiendo de su trayectoria, las autoridades mantienen su compromiso de garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa, incluyendo la adopción de medidas de contingencia cuando sea necesario, al tiempo que procuran superar las expectativas si se dan condiciones favorables.