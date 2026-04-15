Confirman las nuevas escalas salariales para empleados de comercio: los porcentajes

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector alcanzaron un nuevo acuerdo paritario que establece las escalas salariales vigentes hasta julio de 2026 para los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo 130/75.

El entendimiento contempla un incremento salarial del 5% sobre las remuneraciones básicas vigentes a marzo de 2026, que se aplicará en forma escalonada: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. Estos aumentos son remunerativos, por lo que impactan directamente en adicionales como antigüedad, presentismo, aguinaldo y horas extras.

Además del aumento porcentual, el acuerdo mantiene el esquema de sumas fijas no remunerativas que ya venían percibiendo los trabajadores. En total, estos montos alcanzan los $120.000 mensuales entre abril y junio, compuestos por $40.000 y $60.000 de acuerdos previos más una nueva suma de $20.000.

Estas sumas no remunerativas no se incorporan de inmediato al salario básico, pero sí son consideradas para el cálculo de adicionales convencionales, vacaciones, aguinaldo e indemnizaciones. El punto clave del acuerdo es que estos importes serán integrados al básico recién en julio de 2026, lo que consolidará una mejora permanente en las escalas salariales del sector.

El esquema acordado tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2026, con una cláusula de revisión prevista para ese mismo mes, donde las partes evaluarán la evolución de la inflación y el poder adquisitivo. Este mecanismo busca evitar un mayor deterioro del salario real en un contexto económico todavía marcado por la volatilidad de precios.

En paralelo, el acuerdo también establece condiciones específicas sobre aportes y contribuciones, incluyendo una actualización de la contribución a la obra social OSECAC, y define criterios de proporcionalidad para trabajadores con jornadas reducidas o tareas discontinuas.

Con más de un millón de trabajadores alcanzados, la paritaria de Comercio continúa siendo una referencia clave dentro del mercado laboral argentino, tanto por su magnitud como por su impacto en otras negociaciones salariales.