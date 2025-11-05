Guiño del BCRA: ¿qué significa que baje la tasa de interés a la que absorbe pesos?

El Banco Central (BCRA) decidió hoy bajar la tasa de interés en la cuál absorbe pesos del mercado a través de las ruedas simultáneas de BYMA desde el 25% TNA al 22% TNA.

Cabe resaltar que, desde el fin de las LEFIs, la entidad dejó atrás la tasa de política monetaria pero, sin embargo, y ante la enorme volatilidad posterior eligió este mecanismo para ponerle una referencia a las tasas de interés.

Según los expertos, esta baja de tres puntos porcentuales debería ayudar a que compriman los rendimientos de los títulos en dólares y colaboraría a bajar aún más la tasa de Repo interbancario y de las cauciones bursátiles (a 1 día opera al 18% TNA).

¿Qué significa?

Cuando el BCRA baja la tasa de interés de sus instrumentos —como los Pases Pasivos o las Letras (LELIQs)—, está reduciendo el “precio” que paga por tomar pesos del mercado (es decir, por absorber dinero de los bancos).

Al bajar la tasa, los bancos tienen menos incentivo para colocar sus pesos en el BCRA, y pueden destinarlos a otros usos: créditos, inversiones, o compra de activos (como dólares o bonos). En términos simples, el BCRA deja de “secar” tanto la plaza, lo que aumenta la liquidez (cantidad de dinero circulante).

Presión sobre el tipo de cambio y los precios

Más pesos en circulación suelen presionar al alza el dólar y la inflación, especialmente si no hay confianza en el peso.

Sin embargo, el BCRA puede tomar esta medida si considera que la inflación está bajando o si busca impulsar la actividad económica.

Bajar la tasa de interés de absorción de pesos significa que el Banco Central está aflojando su política monetaria, buscando estimular la economía, aunque con el riesgo de aumentar la presión cambiaria e inflacionaria.