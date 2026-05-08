El fin de la vacancia: cómo se gestó el desembarco de Adidas Originals en corazón del Paseo del Siglo

Resumen Ejecutivo Revitalización comercial: Tras cuatro años de inactividad, la esquina de Pasaje Álvarez y Presidente Roca encuentra un nuevo destino estratégico en el ecosistema del retail local.

Tras cuatro años de inactividad, la esquina de encuentra un nuevo destino estratégico en el ecosistema del retail local. Inversión de alto perfil: El Grupo Sport 78 , liderado por el empresario Nelson Graells , concretó el alquiler del inmueble para instalar una tienda exclusiva de Adidas Originals .

El , liderado por el empresario , concretó el alquiler del inmueble para instalar una tienda exclusiva de . Estrategia de posicionamiento: El proyecto trasciende la indumentaria deportiva tradicional para enfocarse en la moda urbana y el segmento lifestyle, unificando locales para superar los 350 metros cuadrados de superficie.

Las arterias comerciales de una ciudad actúan como termómetros precisos de su vitalidad económica. En el corazón del Paseo del Siglo, una locación que durante años fue el objeto de deseo del sector retail finalmente ha encontrado un inquilino a la altura de su prestigio. La histórica casona ubicada en la intersección de Pasaje Álvarez y Presidente Roca dejará atrás un extenso período de silencio comercial. Este movimiento excede la mera firma de un contrato de locación; representa una jugada de posicionamiento corporativo sofisticada y una señal de liquidez para el mercado de los metros cuadrados más codiciados.

Desde la salida de la tradicional operación gastronómica en 2021, esa esquina se había transformado en un activo en pausa. Firmas de primera línea, como la marca premium de indumentaria masculina Etiqueta Negra, avanzaron fuertemente sobre el espacio en 2023, llegando incluso a reservar el inmueble antes de dar un paso al costado. La vacancia prolongada en ubicaciones de alto tránsito suele generar interrogantes sobre los costos fijos y la rentabilidad proyectada. No obstante, esa misma vacancia crea oportunidades excepcionales para los actores empresariales con la suficiente espalda financiera y capacidad de gestión de riesgo a largo plazo.

Es precisamente en esta coyuntura donde el Grupo Sport 78, bajo la conducción del empresario Nelson Graells, exhibe su agudeza para la lectura del mercado. La firma ha asegurado la locación para desembarcar con un concepto que redefine la oferta del corredor: una tienda exclusiva de Adidas Originals. La decisión de separar la indumentaria estrictamente deportiva de la moda urbana es una táctica que responde a mutaciones estructurales en los patrones de consumo. En la actualidad, el ecosistema de los sneakers y la indumentaria casual engloba un estilo de vida completo, un segmento de altísima rentabilidad donde la estética y el estatus sociocultural se entrelazan de forma indisoluble.

"El propósito de un negocio es crear y mantener un cliente", afirmaba el legendario pensador del management Peter Drucker. Para materializar esa premisa en el híper competitivo escenario actual, la experiencia en el punto de venta físico debe ser netamente inmersiva e impecable. Ya no basta con la simple exhibición de inventario; el consumidor demanda un entorno arquitectónico que comunique los valores tangibles e intangibles de la marca elegida.

Para satisfacer esta demanda, la estrategia de infraestructura diseñada para este emplazamiento es sumamente agresiva. Según los pormenores de la operación, el proyecto no se limita a la ocupación de la esquina original. El operador local anexó estratégicamente el espacio lindero, uniendo así dos fracciones de alto valor inmobiliario. Esta unificación arquitectónica requerirá la demolición de divisorias y la instalación de nuevas ingenierías de soporte, configurando una superficie comercial que superará los 200 metros cuadrados en planta baja y sumará cerca de 150 metros adicionales en su nivel superior.

Esta consolidación de volumen espacial es una manifestación local de la tendencia global hacia las tiendas insignia o flagships. Cuando se ataca el segmento lifestyle, factores como la amplitud visual, el diseño de interiores y la fluidez de circulación son determinantes para prolongar el tiempo de permanencia del cliente e incrementar sustancialmente el ticket promedio. Es una lección clave de gestión operativa: la infraestructura física de un comercio debe alinearse de manera perfecta con la psicología del producto que comercializa.

El despliegue de esta nueva unidad de negocios no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un plan de expansión corporativa expansivo y diversificado. La empresa no solo busca dominar el centro tradicional, sino que ataca simultáneamente otros polos de alto consumo perimetrales, evidenciado por sus recientes aperturas en shoppings de gran escala. Diversificar la presencia física a través de múltiples corredores comerciales es una técnica de manual para mitigar la volatilidad del tránsito peatonal urbano y capturar micro-segmentos demográficos diferenciados.

Naturalmente, la maduración de proyectos arquitectónicos y comerciales de esta envergadura demanda un horizonte temporal prudencial. Si bien las tareas de demolición y adecuación ya han comenzado tras la toma de posesión, la iniciativa transita aún por una fase de fuerte desarrollo técnico. A pesar de los tiempos de obra, la señal enviada al ecosistema de negocios es irrefutable: la demanda por locaciones estratégicas de primer nivel permanece intacta cuando es traccionada por modelos de negocio que logran decodificar y monetizar las nuevas preferencias del consumidor contemporáneo.