Ingresos Brutos, el impuesto que más perjudica a las pymes: ¿cuáles son los otros?

La presión fiscal sobre las pequeñas y medianas empresas volvió al centro del debate económico tras la difusión de un informe que identifica los ocho impuestos considerados más nocivos para las pymes, debido a su impacto directo en costos, inversión y generación de empleo.

El estudio, citado por especialistas tributarios y entidades empresarias, sostiene que el sistema impositivo argentino mantiene una fuerte carga sobre la producción formal, con tributos que se acumulan a lo largo de la cadena y encarecen bienes y servicios.

Ingresos Brutos, el principal señalado

De acuerdo con el análisis, el impuesto más cuestionado es Ingresos Brutos, aplicado por las provincias. La crítica central radica en su carácter “cascada”: se cobra en cada etapa del proceso productivo sin considerar la rentabilidad real de la empresa.

Esto provoca que un mismo producto tribute varias veces antes de llegar al consumidor final, generando un incremento artificial de precios y pérdida de competitividad frente a productos importados o economías con estructuras tributarias más simples.

Especialistas destacan que, aunque representa una fuente clave de recaudación provincial, también es uno de los tributos más distorsivos desde el punto de vista económico.

Los ocho impuestos más nocivos

El informe enumera los tributos que mayor presión ejercen sobre las pymes:

* Ingresos Brutos (provincias).

* Impuesto al Cheque (débitos y créditos bancarios).

* Tasas municipales vinculadas a seguridad e higiene.

* IVA, especialmente por demoras en recupero de créditos fiscales.

* Aportes y contribuciones laborales.

* Derechos de exportación en sectores productivos.

* Impuesto a las Ganancias con anticipos elevados.

* Percepciones y retenciones impositivas múltiples.

Según el estudio, la combinación de estos gravámenes genera una carga administrativa y financiera significativa, especialmente para empresas pequeñas con menor capacidad de planificación fiscal.

Impacto sobre inversión y empleo

Las pymes representan más del 70% del empleo privado formal en Argentina, por lo que el peso tributario tiene efectos directos sobre la actividad económica.

Entre los principales problemas señalados aparecen:

* Falta de previsibilidad tributaria.

* Superposición de impuestos nacionales, provinciales y municipales.

* Costos financieros derivados de saldos fiscales a favor.

* Menor capacidad para invertir o ampliar producción.

El informe advierte que muchas empresas terminan financiando al Estado a través de percepciones anticipadas que luego tardan meses en recuperarse.

Debate abierto sobre reforma tributaria

El diagnóstico vuelve a instalar la discusión sobre una reforma impositiva integral orientada a simplificar tributos y reducir distorsiones sin comprometer la recaudación fiscal.

Economistas y cámaras empresarias coinciden en que el desafío consiste en migrar hacia impuestos menos acumulativos y más vinculados a la rentabilidad efectiva, algo que permitiría mejorar la competitividad y formalización del sector productivo.

Mientras tanto, las pymes continúan operando dentro de un esquema tributario considerado entre los más complejos de la región, con impacto directo en precios, exportaciones y generación de empleo.