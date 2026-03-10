Claves del día: crisis petrolera global, volatilidad en mercados y el agro apuesta a créditos y negocios en Expoagro

La jornada financiera de ayer lunes quedará registrada como una de las más volátiles de los últimos años. Todo comenzó durante el fin de semana con un episodio que sacudió al mercado energético global: el régimen iraní atacó con drones a varios petroleros en el estrecho de Ormuz.

Ese paso marítimo es clave para el comercio internacional porque por allí circula cerca del 20% del petróleo del mundo. La reacción fue inmediata. Con el temor a nuevos ataques y con las primas de seguro marítimo disparándose, varios países del Golfo Pérsico —entre ellos Irak, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait— decidieron detener el envío de crudo.

El impacto fue explosivo: el barril de petróleo saltó hasta los US$120, el nivel más alto desde mediados de 2022.

Caos inicial en las bolsas

Ese shock energético provocó un desplome inmediato en los mercados financieros. Las bolsas asiáticas abrieron con caídas de hasta 6%, mientras que Europa y Wall Street arrancaron la jornada con fuertes bajas.

Sin embargo, con el correr de las horas la situación dio un giro inesperado.

El G7 —integrado por Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón— anunció que si el petróleo seguía escalando estaba dispuesto a utilizar parte de sus reservas estratégicas, estimadas en 1200 millones de barriles.

Pero la movida decisiva llegó desde Arabia Saudita. El principal productor del Golfo comenzó a redirigir su producción hacia el mar Rojo a través de un oleoducto, evitando el paso por Ormuz y neutralizando el bloqueo.

El mercado reaccionó de inmediato y el petróleo terminó desplomándose hasta US$85 en WTI y US$89 en Brent al cierre del día.

Geopolítica en movimiento

Mientras los mercados se sacudían, la diplomacia internacional también se activó. Donald Trump mantuvo una conversación telefónica con Vladimir Putin, quien había expresado su apoyo al nuevo líder supremo iraní Motjama Jamenei, hijo del ayatolá que gobernó Irán durante décadas.

Al mismo tiempo, Trump anunció que planea reunirse con Xi Jinping a fin de mes, después de que China advirtiera que el conflicto “nunca debería haber estallado”.

En paralelo, el presidente argentino Javier Milei, que se encuentra en Nueva York participando de la llamada Argentina Week para atraer inversiones, habló ante 500 estudiantes y generó repercusión con una frase fuerte: se definió como “el presidente más sionista del mundo”.

Impacto en combustibles y economía argentina

La volatilidad internacional también tuvo repercusiones en Argentina. Varias petroleras decidieron subir los combustibles entre 4% y 6%, lo que generó colas en estaciones de servicio luego de que el presidente de YPF, Horacio Marín, recomendara: “Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy”.

En el mercado cambiario hubo movimientos moderados. El dólar oficial subió a $1440,91, mientras que el Banco Central compró US$50 millones, aunque las reservas terminaron cayendo US$236 millones por pagos de deuda y la baja del valor del oro.

Los demás tipos de cambio cerraron así:

Blue: $1425

MEP: $1433,96

Contado con liqui: $1478,02

Mientras tanto, el ministro Luis Caputo anticipó una nueva colocación del Bonar 2027 por unos US$250 millones, en un contexto en el que el nuevo secretario de Finanzas, Federico Furiase, deberá administrar vencimientos en pesos por unos $15 billones hasta fin de mes.

Industria y consumo con señales mixtas

El Indec informó que la industria creció 3,1% en enero en la comparación mensual desestacionalizada.

En el consumo, los datos fueron contradictorios. Las ventas de motos marcaron un récord histórico con una suba interanual del 72,3%, mientras que las ventas de autos 0 km cayeron 36,8% frente a enero y 5,7% interanual.

Al mismo tiempo, las tasas de los plazos fijos siguen bajando y los depósitos en pesos se estancan porque muchos ahorristas perciben que pierden tanto frente a la inflación como frente al dólar.

Bonos, riesgo país y bolsas

En el mercado de deuda, los bonos argentinos se movieron poco y el riesgo país subió a 583 puntos.

La Bolsa de Buenos Aires avanzó 0,2%, mientras que las ADR argentinas en Wall Street tuvieron resultados mixtos.

Expoagro: el campo se prepara para el gran encuentro del año

En paralelo al clima financiero global, el sector agropecuario argentino se prepara para Expoagro, la mayor muestra agroindustrial del país, que comienza hoy en San Nicolás.

Anoche se realizó la tradicional cena previa del sector, donde empresarios, dirigentes rurales y referentes de la agroindustria coincidieron en un mensaje: Argentina necesita más actividad, inversión y reglas estables para producir y exportar más.

El clima del agro aparece moderadamente optimista, especialmente tras una campaña que promete mejores resultados y con expectativas de mayor movimiento comercial durante la exposición.

Uno de los anuncios más esperados llegará desde el Banco Nación, que presentará líneas de financiamiento especiales para el sector.

Entre ellas se destacan créditos en dólares al 0% de interés para el agro, destinados principalmente a la compra de maquinaria y tecnología, además de líneas en pesos con tasas que arrancan cerca del 19% anual, orientadas a capital de trabajo y financiamiento productivo.

El objetivo es impulsar inversiones en maquinaria agrícola, infraestructura y tecnología en un momento en el que el campo vuelve a posicionarse como uno de los motores centrales de la economía argentina.

Commodities, granos y criptomonedas

En el cierre del día, el petróleo terminó prácticamente sin cambios respecto del viernes.

Los metales mostraron movimientos mixtos, mientras que en el mercado agrícola internacional los granos en Chicago no tuvieron grandes subas.

En Rosario, en cambio, el trigo y el maíz cerraron con aumentos, impulsados por la demanda local.

Las criptomonedas se mantuvieron estables: Bitcoin prácticamente no se movió y el resto del mercado cripto también mostró variaciones moderadas.

Un mercado dominado por el temor

La jornada dejó una señal clara: hoy los precios se mueven cada vez más por el temor geopolítico que por la simple lógica de oferta y demanda.

Un ataque con drones en un punto estratégico del planeta puede sacudir al sistema financiero global en cuestión de horas.

Y en ese contexto, mientras el mundo mira con preocupación el conflicto en Medio Oriente, el campo argentino se prepara para Expoagro con la esperanza de que la producción y la inversión vuelvan a empujar a la economía.