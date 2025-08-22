Inteligencia artificial y finanzas: adhesión y ventajas para las pymes argentinas

La inteligencia artificial (IA) transforma al sector financiero mundial a una velocidad impresionante, sorprendiendo incluso a los especialistas del área. En mercados avanzados como los Estados Unidos y China, ya existen sistemas que gestionan enormes volúmenes de dinero, automatizan operaciones complejas y personalizan las inversiones según el perfil individual de los usuarios.

Se estima que para 2027 la inversión global en IA aplicada a las finanzas superará los u$s97.000 millones. Herramientas como los "roboadvisors" esperan manejar más de u$s5 billones en activos en ese mismo período, señal clara de la magnitud del fenómeno.

En Latinoamérica, las fintech impulsan este cambio, con Brasil y México liderando la adopción de soluciones digitales que desafiaban al sistema financiero tradicional.

Sin embargo, aún persiste una brecha significativa, tanto en términos de infraestructura tecnológica como en cultura financiera que limita un avance más acelerado en la región.

Adopción de inteligencia artificial en las finanzas latinoamericanas

Qué pasa en Argentina

Argentina se encuentra en una posición intermedia en esta transformación. Un dato positivo es que casi 60% de las PyMEs ya recurren a alguna herramienta con IA, y Múltiples firmas financieras exploran con decisión ese camino.

No obstante, en el ámbito específico de inversiones, solo menos de 10% del mercado incorpora algoritmos inteligentes, y deja la mayoría de las decisiones en manos humanas.

Las compañías pioneras que adoptaron IA sienten beneficios concretos: más del 60% reportó una reducción en sus costos y el 70% experimentó un aumento en sus ingresos.

"La inteligencia artificial en finanzas está en pleno desarrollo global, y mientras que Argentina encara un proceso más cauteloso, las señales indican que el potencial para una transformación profunda está al alcance. La combinación de tecnología avanzada, adaptación cultural y confianza marcará el camino hacia un nuevo paradigma financiero en el país"

Mientras tanto, la mayoría del mercado observa con cierta reserva esta innovación, cautelosa frente a su implementación.

El futuro de la IA en las finanzas es claro debido a que jugará un papel crucial en automatizar procesos, prevenir fraudes y entregar servicios personalizados que se ajustan a las necesidades particulares de cada cliente.

En Argentina, el desafío no es solo implementar tecnología puntera, sino hacerlo respetando valores fundamentales como la confianza y el trato humano, que siguen siendo esenciales para los usuarios.