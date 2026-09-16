La Fed vuelve a subir las tasas de interés por primera vez desde 2023 y prevé un nuevo ajuste este año

Resumen Ejecutivo La Reserva Federal (Fed) elevó la tasa de interés de referencia al rango de 3,75% a 4%, marcando el primer incremento del costo del dinero desde julio de 2023.

elevó la tasa de interés de referencia al rango de 3,75% a 4%, marcando el primer incremento del costo del dinero desde julio de 2023. El titular del organismo, Kevin Warsh , argumentó persistencia inflacionaria debido a tensiones geopolíticas con Irán , aranceles comerciales y subas en el índice de precios de agosto.

, argumentó debido a tensiones geopolíticas con , aranceles comerciales y subas en el índice de precios de agosto. El ajuste desafía las presiones ejercidas por el presidente Donald Trump y reconfigura las proyecciones financieras globales, proyectando una nueva suba de tasas antes de finalizar el año.

y reconfigura las proyecciones financieras globales, proyectando una nueva suba de tasas antes de finalizar el año. La firmeza del dólar y el alza en los rendimientos de bonos norteamericanos imponen desafíos de liquidez y financiamiento para el comercio exterior y sectores agroindustriales productivos.

La Reserva Federal de los Estados Unidos volvió a aplicar un endurecimiento en su política monetaria al incrementar la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual. La medida sitúa el indicador oficial en el rango de entre 3,75% y 4%, interrumpiendo la meseta observada y ejecutando la primera suba desde julio de 2023.

La resolución adoptada por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) resultó aprobada de forma unánime por sus integrantes. La votación ratificó la postura independiente de la autoridad monetaria conducida por Kevin Warsh, quien prefirió reforzar la lucha contra la inflación a pesar de las explícitas exigencias formuladas por la administración del presidente Donald Trump.

El detonante del ajuste respondió al comportamiento del índice de precios al consumidor. Los últimos datos difundidos por la Oficina de Estadísticas Laborales evidenciaron que la inflación subyacente avanzó un 0,3% en agosto, impulsada por las constantes tensiones geopolíticas provocadas por el conflicto armado con Irán y el sostenido impacto de las tarifas arancelarias.

“Los datos de inflación de este verano no me indican que las tendencias subyacentes hayan mejorado significativamente”, Kevin Warsh

Frente a la prensa internacional, el presidente del banco central justificó la decisión señalando la rigidez de los precios en diversos sectores. “Los datos de inflación de este verano no me indican que las tendencias subyacentes hayan mejorado significativamente”, sostuvo Kevin Warsh, destacando que múltiples rubros clave mantienen variaciones superiores al 3% anual.

Proyecciones de tasas y presión sobre el financiamiento internacional

El cuadro actualizado de proyecciones, conocido como dot plot, reveló un claro sesgo restrictivo entre los miembros del comité. La mediana de previsiones situó la tasa de referencia para el cierre de 2026 en el 4,1%, lo que implica la posibilidad concreta de al menos un incremento adicional antes de concluir el presente ejercicio fiscal.

Adicionalmente, los analistas del organismo postergaron un año la proyección estimada para alcanzar la meta de inflación del 2%, ubicando ahora esa convergencia recién para el año 2029. Esta perspectiva prolonga el horizonte de dinero caro y reafirma el compromiso de mantener una postura restrictiva hasta observar datos contundentes de desaceleración.

El encarecimiento del crédito en Estados Unidos genera ondas de expansión inmediata hacia los mercados emergentes. Al elevar los rendimientos bursátiles y bancarios en el mercado norteamericano, la divisa se fortalece globalmente, contrayendo la liquidez disponible para el financiamiento del comercio internacional de bienes intermedios y materias primas.

Esta dinámica influye directamente en la logística y operativa financiera de la cadena agroindustrial articulada en torno al nodo portuario del nuestra ciudad y la Provincia de Santa Fe. El encarecimiento de la tasa en dólares eleva el costo de prefinanciación de exportaciones de granos y dificulta el acceso a crédito internacional para insumos agrícolas importados.

Paralelamente, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a diez años escaló hasta rozar el 4,98%, mientras las tasas para préstamos de vivienda ascendieron al 6,97%. Esta tensión en las curvas crediticias eleva la exigencia sobre las empresas locales, obligándolas a reevaluar proyectos de inversión de capital que dependan de endeudamiento externo a largo plazo.

Ante la menor disponibilidad de divisas a costos accesibles, las corporaciones exportadoras e industriales buscan amortiguar el impacto financiero mediante herramientas locales. La emisión de obligaciones negociables dollar-linked y el uso de coberturas en mercados de futuros de Rosario se afianzan como estrategias para mitigar la volatilidad cambiaria e inflacionaria internacional.

Por otra parte, la tensión institucional entre la Casa Blanca y la Reserva Federal continuará bajo la mirada atenta de los mercados. Pese a las presiones de mayores restricciones arancelarias expresadas por Donald Trump, la autoridad monetaria conducida por Kevin Warsh privilegia la contención del riesgo inflacionario subyacente sobre cualquier exigencia política.

El escenario económico internacional de cara al último tramo del año impone una gestión financiera sumamente rigurosa. Las empresas deberán calibrar cuidadosamente sus niveles de endeudamiento en moneda extranjera y priorizar la eficiencia operativa ante una coyuntura global marcada por tasas elevadas, mayor riesgo crediticio y costos energéticos inestables.