Departamentos suben 6,3% interanual en Rosario mientras casas y oficinas retroceden en agosto

Resumen Ejecutivo Los departamentos subieron 6,3% interanual en dólares por m2 en Rosario en agosto de 2026, mientras las casas cayeron 3,2% y las oficinas 5,9%, según UdeSA y Mercado Libre.

por m2 en en de 2026, mientras las casas cayeron 3,2% y las oficinas 5,9%, según UdeSA y Mercado Libre. En alquiler , los departamentos treparon 3,2% frente a julio y Rosario Centro lideró la suba con 1,5% mensual.

, los departamentos frente a julio y la suba con 1,5% mensual. Alberdi fue el barrio con mayor suba interanual en venta de departamentos, con 14,2%, seguido de Rosario Centro con 5%.

fue el barrio con mayor suba interanual en venta de departamentos, con 14,2%, seguido de con 5%. La oferta de alquiler de departamentos, que se disparó 120,3% desde el fin de la ley en noviembre de 2023, cayó 7% en el último mes.

En Rosario, no todo el ladrillo se mueve igual. Mientras algunos segmentos del mercado inmobiliario pierden tracción y ajustan precios a la baja, otro se afirma como refugio de valor pese al contexto económico general. Entender esa diferencia, segmento por segmento y barrio por barrio, es la base de cualquier decisión de inversión, alquiler o desarrollo en la ciudad.

El dato surge del relevamiento mensual "Mercado Inmobiliario en Rosario", elaborado en conjunto por la Universidad de San Andrés (UdeSA) y Mercado Libre, con datos correspondientes a agosto de 2026. El estudio se nutre de todas las publicaciones activas en la plataforma desde 2017.

Esa base permite comparar precios de venta y alquiler por localidad, zona y tipo de propiedad con series históricas robustas, algo poco frecuente en el mercado inmobiliario argentino, donde los datos oficiales suelen llegar con demora o directamente no existen a nivel barrial.

Departamentos, el único segmento en alza sostenida

En dólares por m2, el precio mediano de venta de departamentos subió 6,3% interanual, la única suba real de peso en el último año: las casas retrocedieron 3,2% y las oficinas 5,9% frente a agosto de 2025.

En términos mensuales el panorama es más parejo —casas subieron 0,8%, departamentos 0,5% y oficinas cayeron 0,7%— pero la tendencia de fondo confirma que el formato departamento es el que sostiene el precio del m2, en línea con lo que ya mostraba la compraventa de inmuebles en Rosario en semestres anteriores.

Por zona, la mayor suba interanual de departamentos se dio en Rosario Centro, con 5%, y la mayor baja de casas se concentró en Rosario Sur, con una caída del 6,6%. A nivel barrio, Alberdi lideró la suba de departamentos con 14,2% interanual, mientras que Ibarlucea se destacó entre las casas con un alza del 10,7%.

La brecha no es un dato aislado de un mes: el índice de confianza del mercado, que compara la evolución de precios contra el promedio móvil de los últimos seis meses, viene marcando la misma dirección desde hace tiempo.

El segmento de casas en venta está en zona fría —a la baja— desde marzo de 2026, mientras que el de departamentos está en zona caliente desde marzo de 2024, hace más de dos años. Es una tendencia consolidada, no una fluctuación de corto plazo.

El alquiler confirma la misma lógica, aunque la oferta pierde impulso

En alquiler, los departamentos volvieron a marcar el ritmo: el precio mediano por m2 subió 3,2% respecto a julio, frente al 1,6% de oficinas y una baja del 1,4% en casas. Rosario Centro fue la zona más dinámica, con una suba del 1,5% en departamentos respecto al mes anterior.

Es una continuidad: los alquileres en Rosario ya venían superando significativamente la inflación en el último año.

El comportamiento de las oficinas agrega un matiz. En venta es el segmento más castigado del año, con una caída interanual del 5,9% en dólares por m2 y un retroceso adicional del 5,4% en Rosario Centro.

Pero en alquiler el precio subió 1,6% en el último mes, más que las casas y no muy lejos de los departamentos. La lectura posible es que, aunque cada vez menos empresas quieren comprar oficina propia en el contexto actual, la demanda de espacios en alquiler no cayó de la misma manera: un dato relevante para pymes y estudios profesionales que evalúan mudanza o expansión.

El otro dato para seguir de cerca es la oferta. Desde noviembre de 2023 —el último mes con la ley de alquileres vigente— la cantidad de departamentos publicados en alquiler creció 120,3% y la de casas 39,6%.

Pero ese impulso ya no es el de antes: en el último año la oferta de departamentos creció apenas 3,7% y en el último mes directamente cayó 7%, mientras que la de casas subió 1,3%.

Si la desaceleración se consolida, la presión sobre los precios de alquiler de departamentos —ya la más firme del mercado— podría acentuarse. El contexto no ayuda: el salario mínimo ya no alcanza para pagar un monoambiente en la ciudad.

Para quien evalúa dónde poner capital en Rosario, sea para vivienda propia, renta o portfolio de inversión, la lectura es clara: el departamento dejó de ser una alternativa más y pasó a concentrar la demanda real, mientras la vivienda unifamiliar y sobre todo la oficina cargan con el ajuste.

Para empresas que alquilan oficinas, el dato ofrece un margen de negociación que no existía hace un año; para quien construye o desarrolla, la señal apunta a un solo lado del tablero.

¿Por qué suben los departamentos y no las casas en Rosario?

Porque concentran la demanda de compradores e inversores que buscan menor ticket de entrada y mayor liquidez de alquiler, mientras las casas dependen de un perfil de comprador más acotado y con acceso limitado al crédito hipotecario.

¿Qué pasó con la oferta de alquileres tras el fin de la ley?

Se disparó: la oferta de departamentos en alquiler creció 120,3% desde noviembre de 2023, aunque en el último mes ese ritmo se frenó y cayó 7%.

¿Qué barrios de Rosario tuvieron mayor suba de precios?

Alberdi lideró en departamentos con 14,2% interanual e Ibarlucea en casas con 10,7%, según el relevamiento de UdeSA y Mercado Libre.