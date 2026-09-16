El precio de la carne vacuna se estabilizó en Rosario, pero subió fuerte en un año

Resumen Ejecutivo Los precios minoristas de la carne vacuna en Rosario cayeron 0,2% en agosto de 2026, aunque registran una suba interanual del 53,3% .

cayeron 0,2% en agosto de 2026, aunque registran una suba interanual del . El pollo fresco mostró una baja mensual del 1,3% con un incremento interanual del 18,2% , marcando una brecha frente a la carne vacuna.

mostró una baja mensual del 1,3% con un incremento interanual del , marcando una brecha frente a la carne vacuna. El pechito de cerdo aumentó 1,1% en el mes y acumula un alza interanual del 22,7% en la plaza rosarina.

Los precios minoristas de la carne vacuna en Rosario mostraron una variación negativa del 0,2% en agosto de 2026 respecto de julio, de acuerdo con el relevamiento mensual de precios para esta plaza.

La estabilidad observada durante el mes contrasta con la evolución registrada durante el último año: frente a agosto de 2025, el precio promedio de la carne vacuna acumuló un aumento del 53,3%.

En el caso de la media res, el valor no presentó variaciones respecto de julio. En términos interanuales, en cambio, registró un incremento del 48,5%.

Los datos muestran así un escenario de relativa estabilidad en el corto plazo, pero con una diferencia considerable cuando se compara con los valores de un año atrás.

Qué pasó con los distintos cortes

El comportamiento de los cortes durante agosto fue dispar.

Entre los productos que registraron mayores aumentos se ubicaron el peceto, con una suba del 2%, seguido por la paleta, que avanzó 0,6%, y el lomo, con un incremento del 0,5%.

En el otro extremo, algunos cortes mostraron bajas durante el mes. La picada común cayó 2,6%, mientras que la picada especial retrocedió 2,3%. La falda, por su parte, registró una disminución del 2,1%.

De esta manera, el promedio general de la carne vacuna terminó agosto prácticamente sin cambios, aunque detrás de ese resultado hubo movimientos diferentes según el corte.

Pollo: baja mensual y suba más moderada en un año

El pollo fresco presentó una evolución diferente.

Durante agosto, su precio registró una baja del 1,3% respecto de julio de 2026. En la comparación con agosto del año pasado, el incremento fue del 18,2%.

La diferencia entre la variación interanual del pollo y la registrada por la carne vacuna marca una brecha significativa entre ambos productos dentro de la oferta de proteínas de origen animal.

El cerdo volvió a mostrar una leve suba

El pechito de cerdo tuvo en agosto un aumento mensual del 1,1% respecto del mes anterior.

En términos interanuales, el incremento alcanzó el 22,7%, también por debajo de la variación registrada por la carne vacuna.

El comportamiento de agosto deja, de este modo, tres trayectorias diferentes: una carne vacuna prácticamente estable en el mes pero con una fuerte variación interanual; un pollo que bajó en agosto y tuvo un incremento interanual menor; y un cerdo que mostró una leve suba mensual.

La foto de agosto en Rosario

El relevamiento deja como principal dato la estabilidad mensual del precio promedio de la carne vacuna, aunque con diferencias importantes entre cortes y una suba interanual del 53,3%.

En paralelo, el pollo fresco retrocedió 1,3% durante agosto y el pechito de cerdo aumentó 1,1%. En la comparación anual, ambos productos exhibieron incrementos inferiores al de la carne vacuna.

Para el mercado minorista rosarino, los datos muestran que agosto estuvo marcado más por la estabilidad del promedio y la dispersión entre cortes que por un movimiento generalizado de los precios.