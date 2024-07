La Región Centro tendrá su cónclave comercial en Rosario para potenciar ventas

Con el fin de fortalecer a los sectores productivos del territorio a través del desarrollo del comercio interior, el Gobierno Provincial realizará una Ronda de Negocios bajo el nombre “Santa Fe y la industria en el centro”, iniciativa que prevé vincular a más de 200 representantes de supermercados, distribuidores, autoservicios e industrias del sector alimenticio y consumo masivo de distintos puntos de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

La jornada tendrá lugar el 16 de agosto en la Estación Fluvial de Rosario (Av. de los Inmigrantes 410) de 8.30 a 17 y es impulsada por la Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Desarrollo Productivo en conjunto con Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Asociación Empresaria de Rosario (AER).

“Estamos convencidos de que es necesario generar estos encuentros entre los distintos actores del sector privado para promover la diversidad de negocios y que haya un encuentro entre sectores que por ahí no tienen posibilidades de contactarse. La idea es que haya un intercambio y poder potenciar a los productores de alimentos y llegar a las góndolas con precios competitivos y productos de alta calidad pero que no tienen las posibilidades de contacto si no fuera por este tipo de eventos”, señaló el ministro Gustavo Puccini, de la cartera de Desarrollo Productivo.

Esta ronda de negocios convocará a todos los rubros incluidos en el Acuerdo: alimentos, artículos de limpieza, carnes porcina y vacuna, entre otros. Cabe destacar que no se trata de una feria ni una exposición de productos, sino que es una actividad en donde se realizarán reuniones de negocios y que permitirá que industriales y supermercadistas se sienten cara a cara para avanzar en acuerdos comerciales.

Puccini agregó que “en definitiva, el sentido es que, por un lado, los productores tengan la posibilidad de venderles de manera directa a supermercados o autoservicios, por el otro que, el supermercado pueda encontrar más variedad de proveedores, que si son de Santa Fe pueden tener calidad y a menores costos logísticos en comparación de lo que actualmente compran en provincias más lejanas, esperando que eso pueda tener un impacto en la góndola con precios más bajos”.

Región Centro

Al respecto de la inclusión de Córdoba y Entre Ríos, Rezzoaglio destacó: “Hemos reforzado esta idea, posibilitando que empresarios de toda la Región Centro participen. Santa Fe, que tiene la presidencia de dicho bloque, convocó a las otras dos provincias para que hagan extensiva la invitación a sus industrias y supermercados”.

La dinámica de trabajo está previsto que se desarrolle en encuentros de 20 minutos y está contemplado que tengan mesas de trabajo los bancos, instancia en la que ya están confirmados el Banco Municipal de Rosario, el Nuevo Banco de Santa Fe y el Banco de la Nación Argentina. Además está contemplada también la presencia de las agencias para el desarrollo. “El objetivo es que además de asistir a encuentros de negocios, los empresarios y comerciantes reciban asesoramiento e información sobre las herramientas de financiamientos que el Gobierno Provincial pone a disposición del sector productivo”, concluyó el secretario de Comercio Interior.

La presencia en las rondas requiera una preinscripción obligatoria, por lo que los interesados en participar deberá completar un formulario haciendo click aquí