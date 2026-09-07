La clase media ajusta el bolsillo y el consumo todavía no logra despegar: los detalles

La economía argentina atraviesa una etapa en la que algunos indicadores comienzan a mostrar señales de recuperación, pero el consumo de los hogares todavía enfrenta un límite clave: la capacidad de compra de la clase media continúa deteriorada.

Menos margen para gastar

La recuperación del consumo depende, en buena medida, de que los ingresos de los hogares puedan acompañar la evolución de los precios. Cuando esa ecuación no se cumple, las familias modifican sus prioridades, postergan compras y reducen aquellos gastos que no consideran indispensables.

El impacto no se limita a las decisiones individuales. La menor demanda también repercute sobre comercios, industrias y empresas de servicios, que necesitan un mercado interno dinámico para sostener sus niveles de actividad.

El problema no es solamente la inflación

Aunque la desaceleración de la inflación puede mejorar las expectativas, eso no significa que los hogares hayan recuperado automáticamente el poder adquisitivo perdido.

El punto central es el nivel de precios alcanzado. Una vez que los bienes y servicios aumentan, una menor velocidad de crecimiento no implica que vuelvan a los valores anteriores. Para recomponer la capacidad de compra se necesita que los ingresos crezcan de manera sostenida por encima de los precios.

Por eso, la evolución de los salarios reales aparece como una variable determinante para saber si la recuperación económica puede transformarse en una recuperación efectiva del consumo.

Cambió la manera de comprar

La pérdida de poder adquisitivo también genera modificaciones en los hábitos de los consumidores. Las familias comparan más precios, buscan promociones, priorizan productos esenciales y postergan decisiones de mayor desembolso.

En este escenario, el consumo puede recuperarse de manera desigual: algunos segmentos muestran una mayor capacidad de respuesta, mientras que los hogares de ingresos medios encuentran menos margen para ampliar sus gastos.

El desafío para la economía

La recuperación del consumo constituye uno de los principales desafíos para consolidar el crecimiento de la economía argentina. Sin una mejora sostenida de los ingresos reales, el repunte puede encontrar rápidamente un techo.

La cuestión excede, entonces, a las estadísticas de ventas de un mes determinado. El interrogante de fondo es si los hogares cuentan nuevamente con suficiente capacidad económica para consumir, ahorrar e invertir.

Una recuperación que todavía necesita al consumidor

La economía puede mostrar señales positivas en distintos frentes, pero el consumo seguirá siendo un indicador clave para determinar cuánto de esa recuperación llega efectivamente a los hogares.

La clase media ocupa allí un lugar central: su capacidad de compra puede funcionar como motor de la actividad o, si continúa debilitada, convertirse en uno de los principales límites para el crecimiento del mercado interno.