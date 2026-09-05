El mercado enfría pronósticos: menos crecimiento, suba de tasas y ¿dólar a $1.630?

Resumen Ejecutivo El REM del Banco Central de agosto redujo la proyección de PIB 2026 a 2,1% y estimó una moderación del IPC de agosto en 1,7% .

de agosto redujo la proyección de y estimó una moderación del . Las proyecciones del dólar nominal alcanzaron los $1.630 para diciembre , mientras que la tasa TAMAR subió a 24,11% nominal anual para septiembre.

alcanzaron los , mientras que la tasa subió a para septiembre. El sector externo proyecta un superávit comercial de US$ 25.034 millones , impulsado por exportaciones que superarían por primera vez los US$ 100.895 millones .

, impulsado por exportaciones que superarían por primera vez los . En materia fiscal, los analistas proyectan un superávit primario de $15,4 billones para el Sector Público Nacional No Financiero durante el ejercicio 2026.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a agosto mostró una leve mejora en las previsiones de inflación de corto plazo. Los analistas consultados por el Banco Central estimaron una variación mensual del IPC de 1,7% para agosto, 0,1 punto porcentual menos que en el relevamiento anterior.

La misma estimación fue realizada para la inflación núcleo, mientras que el grupo de los diez mejores pronosticadores —el denominado Top 10— proyectó una inflación núcleo de 1,6% mensual.

El dato refleja una continuidad en la moderación de las expectativas de corto plazo, aunque con movimientos relativamente acotados frente al relevamiento previo.

Menos crecimiento: el mercado recortó su pronóstico para 2026

Uno de los principales cambios del REM aparece en las perspectivas de actividad económica.

Los analistas estimaron que el PIB se habría contraído 0,9% en el segundo trimestre de 2026, mientras que proyectaron una expansión de 1,1% para el tercer trimestre y de 1,3% para el cuarto.

Para el conjunto de 2026, la expectativa de crecimiento del PIB real quedó en 2,1% respecto del promedio de 2025, lo que implica una reducción de 0,6 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior.

Entre los diez mejores pronosticadores, la estimación también fue corregida a la baja, hasta 2,2% para 2026.

Una recuperación que pierde algo de impulso

La combinación de una inflación que continúa moderándose y un crecimiento esperado menor plantea un escenario de recuperación económica más gradual.

El REM proyecta una aceleración de la actividad durante la segunda mitad del año, pero las nuevas cifras muestran que el mercado ahora contempla un nivel de expansión inferior al que esperaba un mes atrás.

Tasas: el mercado espera un escenario financiero más exigente

En materia de tasas, el REM mostró una revisión al alza de las expectativas.

Para septiembre, los analistas proyectaron una tasa TAMAR de bancos privados de 24,11% nominal anual, 1,4 puntos porcentuales por encima de la estimación del relevamiento anterior. Para diciembre, la previsión quedó en 23,45% nominal anual, con una corrección de 1,3 puntos porcentuales.

En términos efectivos mensuales, esas tasas equivalen a aproximadamente 1,98% en septiembre y 1,93% en diciembre.

La revisión implica que, pese a la moderación esperada de la inflación, el mercado contempla condiciones monetarias algo más exigentes hacia los próximos meses.

Dólar: el mercado espera $1.630 para diciembre

El tipo de cambio también aparece entre las variables centrales del nuevo relevamiento.

La mediana de las proyecciones ubicó al dólar nominal promedio de septiembre en $1.530, $15,80 por debajo de la estimación del REM anterior.

Para diciembre de 2026, en cambio, los analistas proyectaron un tipo de cambio nominal de $1.630 por dólar, equivalente a una variación interanual esperada de 12,6% respecto de diciembre de 2025.

El Top 10 de pronosticadores ubicó su estimación ligeramente por debajo, en $1.626 por dólar.

Un dólar que sube, pero a un ritmo moderado

La proyección cambiaria implica una trayectoria nominal ascendente hacia fin de año, aunque el mercado no espera una aceleración significativa del tipo de cambio.

La diferencia entre las previsiones de septiembre y diciembre también muestra que los analistas descuentan un movimiento gradual del dólar durante el último tramo de 2026.

Exportaciones: ¿superávit comercial de US$ 25.034 millones?

Las expectativas para el sector externo mejoraron en el último relevamiento.

Para 2026, los participantes del REM proyectaron exportaciones por US$100.895 millones, US$688 millones más que en la encuesta anterior.

En paralelo, redujeron su estimación de importaciones a US$75.861 millones, una baja de US$912 millones frente al REM previo.

Como resultado, el superávit comercial esperado para el año ascendió a US$25.034 millones, US$1.600 millones por encima de la proyección anterior.

Este dato adquiere particular relevancia para el mercado cambiario, dado que una mayor generación de divisas por la vía comercial fortalece la posición externa de la economía.

Resultado fiscal: expectativa de superávit primario

En materia fiscal, los analistas mantuvieron una expectativa de resultado primario positivo para 2026.

El REM proyectó un superávit primario de $15,4 billones para el Sector Público Nacional No Financiero, aunque la cifra representa una reducción de $154.000 millones respecto del relevamiento anterior.

Para el Top 10, la estimación se ubicó en $14,7 billones. Además, ninguno de los participantes proyectó un superávit primario inferior a $9 billones para este año.

La foto que deja el REM de agosto

El nuevo relevamiento presenta un escenario con señales mixtas. Por un lado, las expectativas de inflación de corto plazo continúan moderándose y el mercado mantiene una previsión de fuerte superávit comercial y resultado fiscal positivo.

Por otro, los analistas recortaron su pronóstico de crecimiento para 2026 y elevaron sus expectativas de tasas de interés para los próximos meses.

En paralelo, el dólar esperado para diciembre se ubicó en $1.630, mientras que las exportaciones proyectadas superan por primera vez los US$100.000 millones en el escenario relevado.

El resultado es una fotografía de expectativas en la que la desinflación continúa siendo una de las principales referencias, pero con una recuperación económica que el mercado ahora observa con mayor cautela.