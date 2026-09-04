Golpe en los mercados: se hunden las acciones de las petroleras de Malvinas

Resumen Ejecutivo Las acciones de Rockhopper Exploration cayeron un 7% en Londres y Navitas Petroleum retrocedió en Tel Aviv tras anuncios del presidente Javier Milei .

cayeron un en Londres y retrocedió en Tel Aviv tras anuncios del presidente . El Gobierno argentino anunció sanciones contra empresas, accionistas y proveedores vinculados al proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas , además de enviar un proyecto de ley.

en las , además de enviar un proyecto de ley. Las petroleras minimizaron el impacto del anuncio de la Argentina, asegurando que las licencias británicas son válidas y mantendrán el cronograma previsto para el yacimiento.

Las acciones de las empresas que participan del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, sufrieron una fuerte presión vendedora este viernes, después del anuncio realizado por Javier Milei durante la cadena nacional.

La británica Rockhopper Exploration, una de las principales compañías vinculadas al desarrollo del proyecto, llegó a registrar una caída cercana al 7% en Londres. Los papeles de la israelí Navitas Petroleum, operadora del emprendimiento, también retrocedieron en el mercado de Tel Aviv.

La reacción de los inversores se produjo horas después de que el Gobierno argentino anticipara nuevas medidas contra las empresas que participen de actividades de exploración y explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina.

El proyecto Sea Lion, en el centro de la disputa

El proyecto Sea Lion se encuentra en la Cuenca Norte de las Malvinas y es considerado uno de los principales desarrollos petroleros de la zona.

La iniciativa es impulsada por Navitas Petroleum, de origen israelí, y Rockhopper Exploration, de capitales británicos. Las compañías sostienen que cuentan con licencias otorgadas por el gobierno de las islas y respaldadas por el Reino Unido.

Según estimaciones difundidas sobre el proyecto, el yacimiento tendría un importante potencial de producción y se prevé que la extracción pueda comenzar en los próximos años.

Qué anunció Javier Milei

Durante su mensaje por cadena nacional, Milei volvió a cuestionar la explotación de hidrocarburos en las islas y anunció un endurecimiento de la respuesta argentina.

El Presidente adelantó la aplicación de sanciones contra las compañías involucradas y señaló que las medidas podrían alcanzar también a accionistas y proveedores. Además, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para reforzar las herramientas legales destinadas a defender la soberanía argentina.

El Gobierno considera que la explotación de petróleo en la zona constituye una actividad unilateral sobre recursos que Argentina reclama como propios.

Las petroleras respondieron

Pese a la caída de sus acciones, Rockhopper y Navitas minimizaron el impacto de las medidas anunciadas por la Argentina.

En un comunicado conjunto, las empresas aseguraron que las licencias que poseen fueron otorgadas legalmente por las autoridades de las islas y cuentan con el respaldo del Gobierno británico.

Además, afirmaron que los recientes acontecimientos no deberían producir un efecto material sobre el desarrollo de Sea Lion ni modificar el cronograma previsto para el proyecto.

Una disputa que vuelve a impactar en los mercados

El conflicto por la soberanía de las Malvinas vuelve así a tener una expresión concreta en los mercados financieros.

Mientras la Argentina busca endurecer las sanciones contra las empresas vinculadas con la explotación petrolera, las compañías involucradas ratifican su intención de continuar adelante con Sea Lion.

La disputa también adquirió una nueva dimensión internacional luego de recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posición de Washington respecto de las Malvinas, un hecho que Milei interpretó como una señal favorable a la posición argentina.

Por ahora, el mercado respondió con fuertes bajas en las acciones de las compañías involucradas, mientras el proyecto petrolero continúa siendo uno de los principales focos de tensión entre Argentina y el Reino Unido.