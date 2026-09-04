La revancha del campo: proyectan un fuerte ingreso de divisas para el final del año

Resumen Ejecutivo La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta que la liquidación del sector agroindustrial alcanzará los US$ 35.200 millones en 2026 por la mejora en precios de exportación.

proyecta que la liquidación del sector agroindustrial alcanzará los en 2026 por la mejora en precios de exportación. Entre septiembre y diciembre de 2026 se prevé un ingreso clave de US$ 12.160 millones al Mercado Libre de Cambios, superando los registros de años recientes.

al Mercado Libre de Cambios, superando los registros de años recientes. Pese a la caída interanual del 9% entre enero y agosto, la normalización comercial tras los incentivos a retenciones de 2025 consolidó un ritmo de liquidación histórico.

El campo volverá a jugar un papel central en el ingreso de dólares a la economía argentina. Según una actualización de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la liquidación de divisas del sector agroindustrial podría alcanzar los US$ 35.200 millones durante 2026, impulsada principalmente por una mejora en los precios de exportación.

La nueva estimación representa una leve suba respecto de la proyección realizada en julio y se ubica apenas por debajo de los US$ 36.164 millones liquidados durante 2025 si se consideran tanto las operaciones canalizadas a través del Mercado Libre de Cambios como aquellas realizadas mediante el mercado de Contado con Liquidación.

Al mismo tiempo, la cifra supera los US$ 34.600 millones que el complejo agroindustrial liquidó exclusivamente a través del Mercado Libre de Cambios durante 2025.

El segundo semestre aparece con más fuerza

El dato que concentra la atención está en lo que viene. Para el período comprendido entre septiembre y diciembre, la BCR proyecta un ingreso de aproximadamente US$ 12.160 millones provenientes del agro al Mercado Libre de Cambios.

De concretarse, ese flujo sería superior al registrado en los últimos años, con la excepción de 2022, cuando los precios internacionales de las materias primas agrícolas se dispararon a raíz del impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

La expectativa adquiere especial relevancia porque el sector llega a esta segunda mitad del año después de un comienzo marcado por una comparación desfavorable con 2025.

¿Por qué cayó la liquidación frente al año pasado?

Entre enero y agosto de 2026, el agro habría liquidado unos US$ 23.063 millones, frente a los US$ 25.368 millones registrados durante el mismo período de 2025.

La diferencia representa una caída cercana al 9% interanual.

Sin embargo, la BCR advierte que la comparación está condicionada por las medidas vinculadas a los derechos de exportación implementadas durante 2025. La reducción temporaria de retenciones durante el primer semestre incentivó la comercialización y elevó el ingreso de dólares durante ese período.

A esto se sumó la eliminación temporaria de retenciones en septiembre de 2025, que provocó un fuerte adelanto de las liquidaciones. Ese movimiento extraordinario terminó impactando en los meses siguientes y extendió sus efectos hasta comienzos de 2026.

Julio dejó una señal positiva

La tendencia comenzó a normalizarse entre abril y mayo de este año. Desde entonces, el flujo de divisas generado por la cosecha 2025/26 se mantiene firme y, según la BCR, podría continuar por encima del promedio de los últimos cinco años durante el resto de 2026.

Un dato sirve para dimensionar ese comportamiento: en julio, el rubro Oleaginosos y Cerealeros del Balance Cambiario del Banco Central registró cobros de exportaciones por US$ 3.966 millones.

Fue el segundo mejor julio de la serie, solamente superado por el registrado en 2025, cuando las medidas transitorias sobre las retenciones aceleraron las ventas del sector.

Agosto también habría terminado entre los mejores

La primera estimación para agosto refuerza la perspectiva positiva. La BCR calcula que durante ese mes el ingreso de divisas habría alcanzado aproximadamente US$ 3.450 millones.

De confirmarse, se trataría también de uno de los mejores registros históricos para un mes de agosto.

Así, pese a que el acumulado anual todavía se encuentra por debajo del nivel de 2025, los números de los últimos meses muestran una recuperación del ritmo de liquidación y anticipan un cierre de año con mayor aporte del complejo agroexportador.

Un aporte clave para la economía argentina

El escenario proyectado vuelve a colocar al agro como uno de los principales generadores de divisas del país.

Con una cosecha 2025/26 que mantiene un flujo de exportaciones sostenido y mejores perspectivas de precios, el sector podría aportar más de US$ 12.000 millones solamente entre septiembre y diciembre.

El dato será seguido de cerca por el mercado, ya que la disponibilidad de dólares provenientes de las exportaciones agroindustriales constituye una pieza fundamental para el funcionamiento del mercado cambiario y para la generación de reservas.

Por ahora, la fotografía que deja la BCR es clara: el campo comenzó el año por debajo del ritmo excepcional de 2025, pero recuperó fuerza y llega a los últimos meses de 2026 con una importante capacidad de generación de divisas.