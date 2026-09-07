La ganadería entra en una etapa de oferta más restringida y márgenes bajo presión

Resumen Ejecutivo La faena de hembras cayó a 43,3% , anticipando una menor oferta futura de carne, mientras expertos recomiendan evitar la inmovilización de capital frenando la retención de vientres .

, anticipando una menor oferta futura de carne, mientras expertos recomiendan evitar la inmovilización de capital frenando la retención de . La ocupación en feedlots bajó al 75% con un índice de reposición de 0,72 , presionada por el alto precio del ternero ($6.187) y mayores costos de alimentación.

con un , presionada por el alto precio del y mayores costos de alimentación. El salario promedio equivale a 116,9 kilos de carne , mostrando un piso en el consumo interno, mientras que la hacienda de exportación mantiene valores elevados en dólares.

equivale a , mostrando un piso en el consumo interno, mientras que la mantiene valores elevados en dólares. El poder de compra del ternero mejoró un 22% interanual frente a bienes de capital como campos, camionetas y maquinaria, ofreciendo una ventana de oportunidad estratégica.

La ganadería argentina atraviesa una etapa en la que varios indicadores comienzan a anticipar una restricción de oferta. La faena de hembras se ubicó en 43,3%, consolidando una tendencia descendente que refleja una mayor retención de vientres y, por lo tanto, una menor disponibilidad futura de carne.

El informe de Estrategias Ganaderas, correspondiente al 4 de septiembre, advierte además que no sería conveniente incrementar el stock de vientres. El ratio vientre/ternero se encuentra por encima de su promedio histórico, lo que implica una elevada inmovilización de capital para los productores.

El escenario se completa con una menor ocupación de los corrales: el feedlot presenta un nivel de 75% de ocupación, aunque todavía mantiene un volumen de animales encerrados 4,9% superior al de agosto de 2025. La señal relevante, según el análisis, es que el nivel de ocupación comienza a descender.

El ternero sigue firme y encarece el negocio del engorde

Uno de los principales puntos de tensión aparece en la relación entre el precio del ternero y el del novillito. El ternero alcanzó los $6.187, con una suba mensual del 7,5% y una variación interanual del 61,5%. El novillito, en cambio, llegó a $4.572, con una variación mensual del 1,6% y anual del 49,6%.

En términos históricos, el ternero opera 21,77% por encima de su promedio de cinco años, mientras que el novillito se ubica 12,99% por encima.

Esta diferencia también se refleja en el ratio ternero/novillito, que alcanzó 1,35, un 12,05% por encima de su media histórica y por encima de la banda de equilibrio. El informe interpreta este movimiento como un encarecimiento del ternero y una señal de presión sobre el negocio del engorde.

A esto se suma el incremento del costo de alimentación. El maíz registró una variación mensual del 1,1% y acumula una suba interanual del 18,4%, mientras que la reposición se ubica en niveles críticos.

Feedlot: menos ingresos y una reposición alejada del promedio

Los movimientos hacia los feedlots muestran una contracción marcada. En el período analizado ingresaron 51.233 cabezas, un volumen 65,67% inferior al promedio histórico, con una caída mensual del 20,64% y del 64,93% frente al mismo período del año anterior.

El índice de reposición se ubicó en 0,72, frente a un promedio histórico de 0,90. Para el informe, esta diferencia refleja un deterioro en la reposición de hacienda en los establecimientos.

La tendencia también alcanza a los movimientos hacia campo: fueron 172.595 cabezas, 15,79% por debajo del promedio histórico, con una caída mensual del 21,85% y del 20,27% interanual.

El consumo encuentra un piso, pero no recupera poder adquisitivo

Del lado de la demanda interna, la situación muestra una estabilización, aunque desde niveles bajos. El poder de compra del salario se ubicó en 116,9 kilos de carne, unos 30 kilos menos que el promedio histórico de 147 kilos.

El dato positivo es que, según el informe, la pérdida de poder adquisitivo habría alcanzado su piso durante el primer trimestre y actualmente se observa una estabilización de corto plazo. Sin embargo, la capacidad de compra continúa significativamente por debajo de su promedio histórico.

La carne vacuna también mantiene precios relativos elevados frente a sus sustitutos. En agosto, fueron necesarios 3,55 kilos de pollo para comprar un kilo de asado, mientras que la relación con el cerdo fue de 1,95 kilos. En ambos casos, las relaciones permanecen por encima de sus promedios históricos.

El diferencial interanual es significativo: el asado presenta una brecha de 25,30% frente al pollo y de 29,08% frente al cerdo.

Exportación: una hacienda pesada cara en dólares

El frente externo presenta una dinámica diferente. La hacienda pesada continúa operando a valores elevados en términos relativos: el indicador novillo/exportación se encuentra 25,5% por encima de su promedio histórico.

El dato es relevante porque una hacienda pesada cara en dólares limita la competitividad y presiona sobre los márgenes del sector exportador. Al mismo tiempo, el mercado internacional mantiene factores estacionales de demanda.

Israel concentra en septiembre su pico de demanda asociado a las Altas Fiestas, mientras que China acelera la logística para anticipar embarques vinculados con el Año Nuevo Lunar. La Unión Europea, por su parte, presenta un repunte de demanda en septiembre después del período estival.

Una ventana de oportunidad para el productor

El análisis de estacionalidad muestra una diferencia entre categorías. El ternero presenta en agosto un índice estacional de 0,97, prácticamente en línea con su promedio histórico de 0,98. El novillo, en cambio, registra un índice de 0,93, por debajo del promedio histórico de 0,98, lo que implica que la hacienda de faena se encuentra estacionalmente barata.

El denominado “semáforo de compras” también muestra una mejora en el poder de compra del ternero frente a distintos activos. En julio, se necesitaban 738,3 kilos de ternero para comprar una hectárea de campo, un 22,8% menos que un año atrás. Para una pick-up fueron necesarios 8.185,1 kilos, un 22,5% menos interanual, mientras que para un tractor se requirieron 32.573,4 kilos, un 22,2% menos.

El desafío: administrar capital con señales contrapuestas

La fotografía que deja el informe combina señales alcistas y bajistas. Por un lado, la menor faena de hembras y la baja reposición anticipan una oferta más restringida. Por otro, el elevado precio del ternero, el costo del maíz y la menor capacidad de compra del consumidor condicionan los márgenes.

En este escenario, el desafío para los productores pasa por administrar cuidadosamente el capital y evitar decisiones que profundicen la inmovilización financiera. El propio informe recomienda no incrementar el stock de vientres y advierte sobre el deterioro del negocio del engorde.