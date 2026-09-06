Santa Fe busca la fórmula para competir: exportaciones, guerra por $3 billones y empresas que crujen

El Santa Fe Business Forum que crece hasta que algunos piden que se convierta en un “Argentina Business Forum”. Una automotriz avanza en la reorganización de su fábrica. Dos empresas rosarinas entran en concurso. Capital chino analiza negocios en Rosario y Funes. Tres gobernadores salen a financiar el impacto del fuerte salto del costo de la energía industrial. Los bancos ofrecen administrar gratis un fondo laboral que todavía no empezó. Santa Fe transforma el sistema de 1,6 millones de cuentas tributarias. Y Rosario prepara la nueva licitación de la basura.

Noticias diferentes atravesadas por una palabra: competitividad. Mientras el mercado interno no muestra una recuperación capaz de arrastrar al conjunto de la economía, empresas y gobiernos miran con mayor obsesión cuánto cuesta producir, financiar, contratar, transportar y vender desde la Argentina.

Exportar porque adentro no alcanza

El Santa Fe Business Forum dejó más de 7.000 vinculaciones, 250 compradores de 50 países, más de 40 fondos de inversión, 220 startups, 5.200 entrevistas comerciales y 1.800 contactos con inversores.

Sobre apenas el 35% de los participantes relevados se detectaron operaciones por US$3,5 millones, cotizaciones por US$10,5 millones y una proyección cercana a US$15 millones. Extrapolando esos resultados, Provincia estima un potencial de US$40 millones en exportaciones. También el potencial ingreso a mercados competitivos y con barreras de todo tipo como Estados Unidos y Unión Europea.

Habrá que ver cuánto termina facturándose. Pero los compradores no buscaron solamente carne, leche o granos: hubo consultas por maquinaria, biotecnología, equipamiento médico, autopartes, tecnología, construcción, muebles, textiles, bioinsumos y biocombustibles. Además, recorrieron más de 160 plantas en 60 localidades.

Con el mercado interno débil, exportar deja de ser una oportunidad para convertirse en necesidad.

Energía: $25.350 millones para amortiguar el golpe

Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio acordaron esta semana una herramienta financiera de la Región Centro para amortiguar el incremento energético sobre los Grandes Usuarios de las Distribuidoras (GUDIs).

Ecos365 accedió a números que todavía no trascendieron. El esquema alcanzaría potencialmente a 285 suministros privados GUDI de Santa Fe: en el corte de junio, 249 abastecidos por la EPE y 36 por cooperativas, aunque esa composición puede variar.

El máximo financiable ronda los $25.350 millones: $12.348 millones de junio, $9.530 millones de julio y $3.471 millones de agosto. Es un techo teórico porque la adhesión será voluntaria.

Las facturas, con vencimientos en agosto, septiembre y octubre, podrán financiarse en ocho, siete y seis cuotas, respectivamente, hasta abril de 2027, a una tasa para las empresas de 15% TNA y con respaldo mediante e-cheq.

Entre lunes y miércoles habrá reuniones técnicas para cerrar la instrumentación. La medida nació por el alerta de las pymes santafesinas. Provincia llevó el problema a Córdoba y Entre Ríos, pidió audiencia con Nación y, después de dos reuniones de trabajo, el tema llegó a los gobernadores.

La Región Centro encontró así una respuesta financiera a un costo que las provincias no pueden modificar en su origen.

API: la transformación silenciosa de 1,6 millones de cuentas

Santa Fe también comenzó a cambiar la forma en que administra y muestra su información tributaria. La Administración Provincial de Impuestos está renovando el Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT), comenzando por Ingresos Brutos y 1,6 millones de cuentas.

El salto central será la cuenta corriente tributaria. Contribuyentes del Régimen Simplificado, Régimen General y Convenio Multilateral podrán consultar desde un único entorno su situación integral, pagar y generar convenios. Los agentes de Retención y Percepción podrán realizar pagos mientras se desarrolla también su cuenta corriente.

Hasta ahora, en determinados procesos de deuda y planes de pago, API dependía en buena medida de lo declarado por el contribuyente y posteriormente debía conciliar esa información.

Con el nuevo sistema, el contribuyente podrá saber qué registra API sobre él y API tendrá una fotografía integrada de qué debe cada contribuyente.

La transformación, resistida durante años, está financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y ejecutada tecnológicamente por la empresa rosarina Enesimal, con antecedentes en este tipo de desarrollos. Hay municipios y otras provincias mirando el proceso con mucha atención.

Provincia ya pidió asistencia al CFI para una segunda etapa sobre Inmobiliario, Patente Única sobre Vehículos, embarcaciones y otros tributos. No es solamente una nueva interfaz: cambia tanto la capacidad de fiscalización estatal como la relación cotidiana del contribuyente con API.

La guerra por $3 billones

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) todavía no comenzó y bancos, aseguradoras y administradoras ya se posicionan.

Una estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario, sobre cálculos de AXIS, administradora del Grupo MAV, tomó 6,2 millones de trabajadores privados registrados y una masa salarial de $13,3 billones mensuales.

Con aportes del 1% para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs, el flujo potencial alcanza $263.268 millones mensuales y más de $3,15 billones anuales, equivalentes entonces a US$2.179 millones por año.

No es el stock: es lo que podría ingresar cada año. Banco Santa Fe ya promociona el FAL. Banco Macro también. Y BBVA ofrece una bonificación del 100% de la comisión de administración hasta el 31 de diciembre de 2027, bajo determinadas condiciones.

Para las empresas aparece otra pregunta: ¿qué me das por llevarte mi FAL? Una compañía con $1.000 millones mensuales de masa salarial movilizaría $25 millones por mes si es MiPyME o $10 millones si es grande: $300 millones o $120 millones al año.

Los bancos pueden negociar comisiones, cuentas sueldo, cash management y créditos. Y los grupos aseguradores, aunque una ART no pueda administrar directamente el FAL por el solo hecho de serlo, pueden participar mediante vehículos habilitados o alianzas.

Conocen además nómina, salarios y siniestralidad de sus clientes. ART y FAL son jurídicamente negocios distintos, pero comercialmente pueden terminar discutiéndose en la misma mesa.

ART: otra grieta por los costos laborales

La Corte Suprema de Santa Fe recibió el 31 de agosto a la conducción provincial de la CGT para discutir Comisiones Médicas y riesgos del trabajo.

Participaron el presidente Rafael Gutiérrez y los ministros Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Rubén Weder. La Corte ya viene reuniéndose con distintos actores por la litigiosidad laboral y la transformación del fuero hacia mayor oralidad y menores tiempos procesales.

Esta vez aparecieron números que prometen recalentar el debate. Según la CGT, estadísticas en elaboración del Poder Judicial muestran que en cerca del 90% de los casos analizados por el Cuerpo Médico Forense se ratifica a los peritos judiciales o se determina que rechazos o porcentajes fijados por las Comisiones Médicas eran incorrectos.

Los datos que volvieron a estar sobre la mesa en el primer encuentro sobre “Las transformación en el mundo del trabajo”, que se realizó en el auditorio de Luz y Fuerza, en el panel que participaron la camarista de Apelación Laboral María Victoria Acosta, y los abogados laboralistas Jorge Elías, Aníbal Cuadrado, Ramiro Ruíz Fernández y Pedro Pusineri, quienes también propusieron cambios en el medio del debate sobre una nueva reforma.

Apuntaron que mientras estas últimas determinaron en numerosos casos incapacidades de 0% o 1%, las evaluaciones forenses habrían encontrado un promedio del 7,79%. Además, el 79,65% de quienes terminaron en Tribunales había pasado previamente por Comisiones Médicas.

Para la CGT, parte de la judicialización nace precisamente del rechazo administrativo. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo discrepa. Ignacio Subizar, gerente de Administración de Comisiones Médicas, cuestionó la representatividad de esas estadísticas y puso el foco en la elevada judicialización santafesina.

La central obrera prepara una respuesta pública para los próximos días y cuestionará además que los juicios expliquen diferencias importantes entre las alícuotas de ART de Santa Fe y Córdoba. Según fuentes que participaron de las conversaciones, en algunos segmentos serían apenas centésimas y la siniestralidad resulta comparable.

La CGT plantea otra lectura: si Córdoba tiene menos rechazos, podría deberse a un mejor funcionamiento de sus Comisiones Médicas y no necesariamente a que Santa Fe genere más reclamos artificiales.

General Motors: una secuencia para mirar

En Alvear también se juega una pelea por eficiencia. El 1° de junio asumió Nicolás Busquets como director de Manufactura de General Motors. El 8 de julio, SMATA Nacional intervino su seccional Rosario tras la renuncia de más de la mitad de la comisión directiva. El 5 de agosto, GM y SMATA acordaron terminar con las suspensiones y desde el 19 de agosto la fábrica trabaja las cuatro semanas del mes mediante un único turno de seis horas.

Ahora GM informó que Alvear opera con electricidad 100% renovable, adelantándose varios años a la meta global de la compañía.Nada garantiza que Detroit asigne un nuevo vehículo a Rosario. Pero nueva conducción, con Thomas Owsianski, como CEO, muestran una fábrica intentando ganar argumentos para competir por futuros proyectos.

US$100 millones para ordenar los camiones

La Comisión de Actividades Logísticas de FECOI presentó el Nodo Gran Rosario Norte, una plataforma de unas 200 hectáreas sobre AO12, con playa para 6.000 camiones y capacidad superior a 16.000 unidades diarias.

La inversión estimada alcanza US$100 millones, con unos 1.000 empleos durante la construcción y 800 en operación. Es un proyecto que toca uno de los costos estructurales del Gran Rosario: profundizar la Hidrovía pierde parte de su ventaja si un camión después pasa horas esperando para descargar a pocos kilómetros del puerto.

El corredor Rosario-Córdoba invierte

Biofarma inauguró en Córdoba una planta de nutrición animal de más de US$20 millones, 17.000 metros cuadrados cubiertos y capacidad adicional de 20.000 toneladas mensuales, llevando el total proyectado a unas 35.000.

Facyt, de Héctor Laca, inauguró en Laguna Larga una planta de fertilizantes microgranulados cuya inversión comenzó proyectada en US$8 millones y terminó superando los US$10 millones.

Dos apuestas sobre agroindustria, productividad y mercados regionales en pleno corredor Rosario-Córdoba.

Dos apuestas chinas y una pregunta

Mientras el embajador Wang Wei visitaba Rosario aparecieron dos proyectos relacionados con capital o interés chino. El Barrio Chino, impulsado por Luciano y Lucio Di Santo, ya tiene inversores, contempla cerca de US$6 millones y avanza mediante un fideicomiso. Centro y Pichincha aparecen mejor posicionados para localizarlo. Pero tampoco quieren pagar 20 dólares el metro cuadrado, aclararon.

Casi simultáneamente, el intendente de Funes, Roly Santacroce, confirmó negociaciones con un grupo chino para instalar un gran parque de diversiones, de una escala con pocos antecedentes comparables en el país.

Todavía faltan inversor, monto, superficie, terrenos y modelo de explotación. Tampoco existen elementos para vincular ambos proyectos.

Pero dos iniciativas mirando Rosario-Funes durante la misma semana de la visita del embajador chino merecen seguimiento.

La basura vuelve al mercado

Pablo Javkin confirmó que en 15 días a un mes la Municipalidad presentará el nuevo pliego para licitar el servicio de recolección de residuos, uno de los mayores contratos permanentes de Rosario por volumen, trabajadores, equipamiento y duración.

La pregunta empresaria será si aparecen nuevos jugadores además de los operadores tradicionales. Duración, división de zonas, inversiones, actualización de costos, condiciones patrimoniales y exigencias tecnológicas definirán cuánto vale el negocio y quién puede competir. Primero llegará el pliego. Después, los nombres.

El Hipódromo busca operador

El Hipódromo Independencia también mantiene abierta la licitación para concesionar y explotar gastronómicamente la tribuna popular. El canon mínimo es de $3 millones mensuales y las ofertas se abrirán el 5 de octubre.

En otra escala, forma parte de la búsqueda municipal de incorporar actividad privada sobre activos públicos existentes.

Los que no llegaron

Mientras unos invierten, otros intentan sobrevivir. Acción Mercantil, operadora de D'Ricco, entró en concurso como adelantó Ecos365 con un pasivo superior a $20.165 millones y unas 15 sucursales entre Santa Fe y Córdoba.

Fuentes vinculadas al círculo de la compañía sostienen que parte del deterioro no habría surgido solamente de la morosidad y la caída de ventas, sino de una fuerte inversión previa en un predio de importantes dimensiones cuyo costo terminó pesando cuando el negocio se desaceleró.

Expreso Brío también ingresó en concurso. La logística rosarina declaró un pasivo de $15.427 millones y 564 acreedores, después de reducir fuertemente estructura y personal.

Electrodomésticos y logística son negocios diferentes, pero comparten un síntoma: estructuras concebidas para otro nivel de actividad que quedan demasiado grandes cuando ventas, márgenes o financiamiento dejan de acompañar.

Llegar al próximo ciclo

Antes muchas veces alcanzaba con aguantar y esperar que volviera el consumo. Ahora energía, logística, financiamiento, impuestos, tecnología, ART, productividad y competencia internacional obligan a revisar prácticamente todos los renglones.

Por eso la verdadera discusión de los próximos meses quizá no sea cuándo vuelve a crecer la Argentina.

Será quién consiguió llegar competitivo cuando finalmente vuelva a hacerlo.