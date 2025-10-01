La recaudación tributaria sufrió una caída real del 9%: ¿qué factores influyeron?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que la recaudación de impuestos de septiembre registró una merma real del 9% en septiembre al totalizar $15,44 billones. En términos nominales hubo una mejora del 20% precisó el organismo.

"La menor variación interanual de este mes en comparación a las que se venían registrando en los meses anteriores, no se encuentra vinculada a la performance de los impuestos de septiembre 2025, sino que responde a la alta base de comparación por los ingresos extraordinarios de septiembre 2024", indicaron desde el organismo.

En efecto, la ARCA manifestó que en el noveno mes del 2024 había ingresado recaudación proveniente de los siguientes conceptos:

* El Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP): por el vencimiento del pago inicial (75%) por los bienes no regularizados.

* La moratoria (Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social -Ley 27.743): por el vencimiento del plazo de adhesión para la cancelación al contado de la deuda vencida al 31 de marzo de 2024 con la condonación del 60% de los intereses resarcitorios y punitorios e ingreso de las cuotas por las adhesiones realizadas en el mes de agosto 2024.

"Sin estos ingresos la variación interanual habría sido cercana al 40%", afirmaron desde el organismo.

* Los vencimientos anuales del saldo de declaración jurada de Ganancias y Bienes Personales - personas humanas, que en el año 2025 vencieron en junio.

* Impuesto PAIS que actualmente no se encuentra vigente.



