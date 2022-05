Lanzan nueva etapa del plan Mi Moto: con más de 10 marcas y créditos de hasta $300 mil

El Banco de la Nación Argentina (BNA) informó a través de un comunicado que a partir de este lunes arrancó una nueva etapa del Programa Mi Moto, que permitirá acceder a créditos para la adquisición de motos de fabricación nacional, en 48 cuotas y con tasa bonificada por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo.

El monto máximo a financiar por usuario será de hasta $300 mil a un plazo único de 48 meses, sistema de amortización francés. Alcanza a todos los usuarios, clientes o no clientes del BNA. El importe a financiar no incluye los costos y gastos adicionales accesorios a la operatoria (Patentamiento, Fletes, Sellados, etc.).

Respecto a la tasa de interés, para quienes cobren sus haberes a través del BNA, será de 19,50%. En tanto que para el resto de los usuarios será de 29,50%.

Por ejemplo, una moto de $150.000 pagaría una cuota inicial de $4.180,46 en el caso de un cliente que perciba sus haberes en el BNA, mientras que para el resto de los clientes la misma ascendería a $5.322,73.La garantía es a sola firma y se financia el 100% de la motocicleta.

Qué marcas participan

Corven

Bajaj

Brava

Keller

Gilera

Honda

Mondial

Motomel

Suzuki

Guerrero

Okonoi

Zanella

Kiden

Las modelos de motocicletas disponibles para el programa podrán ser consultadas en el sitio: www.tiendabna.com.ar/mi-moto