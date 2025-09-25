Las exportaciones de carnes siguen sin retenciones: la aclaración del Gobierno

El Gobierno anunció que las retenciones cero continuarán para la exportación de carnes avícolas y bovinas, hasta el 31 de octubre próximo, tal como indicaba el Decreto 682 del lunes pasado.

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, esta mañana a través de su propia cuenta de X. Además, detalló que esta vez no habrá cupo, como si ocurrió con la liquidación de granos que ya se dio por finalizada al completar los u$s7.000 millones.

El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) September 25, 2025

Esto ocurre, luego del malestar en los productores agropecuarios luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmara que se alcanzó el tope de u$s7.000 millones. Esto implicó la baja inmediata de la opción de registrar nuevas Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) bajo el beneficio.

Malestar productivo

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, resaltó en La Nación que se realizaron las registraciones de manera "inédita" de las declaraciones juradas.

"La plata se iba a juntar, pero lo que llama la atención es la velocidad con que se juntó. No el monto en sí, porque se iba a juntar seguro porque los granos estaban. Hay granos en poder de productores, hay granos en los acopios y hay granos en la exportación. Entonces, ¿el dinero se iba a juntar? Sí, seguro. Llama la atención que se haya juntado en 48 horas y donde la gran mayor del saldo que faltaba que eran casi u$4.000 millones estuvo ayer en tres horas”, describió.

Esta rapidez generó malestar en el sector, por la cantidad de productores que quedaron afuera de poder presentar las declaraciones juradas y así ingresar en el beneficio. Durante toda la mañana, varios se manifestaron en contra en las redes sociales, por el beneficio al que pudieron acceder unos pocos.