Lo que dejó el Cyber Monday: cambios de hábitos, el rol de la pyme y rubros ganadores

El evento de comercio electrónico más importante del año en Argentina (el Cyber Monday 2025, realizado del 3 al 5 de noviembre) dejó una fotografía de fuerte actividad digital, cambio de hábitos de consumo y especial protagonismo de determinados rubros.

Contexto y participación

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) con la participación de cerca de 900 marcas, el evento arrancó con descuentos de hasta 50 % en algunos rubros. Ya antes del inicio se esperaba que la facturación se multiplicara entre 3 y 5 veces respecto a un día normal de comercio electrónico.

Según datos preliminares, más de 6,4 millones de usuarios navegaron la plataforma del Cyber Monday, con un pico simultáneo cercano a 150.000 conexiones.

Resultados y mixtura de formas de pago

En la segunda jornada, por ejemplo, se registró una facturación de aproximadamente $ 15.899 millones, con un ticket promedio de $ 69.360. Los descuentos promedio rondaron el 31 %, aunque en ciertos rubros llegaron a plazos de hasta 18 cuotas sin interés. Además, la compra desde dispositivos móviles se consolidó: una fuente indicó que el 84,7 % de las compras se hizo desde móvil en el inicio del evento.

Rubros destacados y cambios de consumo

Los rubros que más tracción tuvieron fueron tecnología, electrodomésticos y hogar. Por ejemplo, heladeras, aires acondicionados, televisores inteligentes y notebooks dominaron las preferencias en los primeros momentos. Al avanzar el evento, las zapatillas y productos de moda también treparon entre lo más buscado.

También se observó un cambio en el perfil del consumidor: uno más planificado, que investigó con anticipación y comparó precios. A nivel geográfico, la zona metropolitana (Gran Buenos Aires) concentró cerca del 36,9 % de las ventas en uno de los días.

Impacto para marcas y pymes

Para muchas pymes, la edición funcionó como vidriera para mostrarse junto a grandes marcas. Se informó que el 46 % de las empresas participantes fueron pymes. Esto permite vislumbrar el rol que puede tener este tipo de eventos para la reactivación del comercio digital en un contexto económico complejo.

Desafíos y mirada al futuro

Si bien los resultados fueron positivos, el contexto sigue siendo retador: inflación elevada, tipos de cambio volátiles y una recuperación del consumo que no es homogénea. En ese marco, el canal online aparece cada vez más como un motor clave. Como indicó la CACE, “el comercio electrónico no es una alternativa, sino el canal preferido de millones de argentinos”.