BRAYCO suelta FEMACO para potenciar su estructura técnica en obras de infraestructura y Oil & Gas

El tablero de los negocios en el Cordón Industrial santafesino se reacomoda con una jugada estratégica de alto impacto. BRAYCO acaba de transferir la titularidad de su histórica firma FEMACO al Grupo SOIME–CEDIMET. Lejos de ser un simple desprendimiento, esta decisión tiene un objetivo claro y contundente: concentrar toda su energía, estructura técnica y operativa en el desarrollo de grandes proyectos de Oil & Gas, Minería y Energía. Con esta movida, la compañía suelta el ancla del abastecimiento comercial para consolidar su liderazgo en las obras de alta complejidad que hoy traccionan los principales polos productivos y energéticos de todo el país.

Para cualquier empresario local que busque entender cómo escalar y optimizar recursos, este movimiento es un gran ejemplo de gestión corporativa. Al desprenderse de esta unidad de negocios, BRAYCO focaliza toda su capacidad operativa en brindar soluciones integrales de ingeniería, aplicando logística avanzada y equipos propios a gran escala. La empresa no solo reafirma su especialización en servicios industriales, sino que también fortalece su presencia estratégica en el mercado de la infraestructura vial y civil. A esto se suma el fuerte impulso que le dará a sus unidades de servicios de logística de embarque en terminales portuarias y al pujante negocio del rental de maquinaria pesada.

Del otro lado de la transacción, la empresa vendida inicia una nueva etapa sumamente prometedora para el sector. FEMACO cuenta con más de 30 años de trayectoria en la región, pero recientemente transitó una transformación profunda que la volvió un activo muy atractivo para inversores. En los últimos años, dejó de operar como un corralón tradicional para transformarse en una moderna compañía de venta de materiales con un foco exclusivo en el servicio al cliente. Esta modernización se apoyó fuertemente en la adopción de nuevas tecnologías. Hoy la firma opera con sólidos sistemas de gestión ERP y CRM, y utiliza un avanzado software de logística que le permite realizar el seguimiento de entregas en tiempo real.

Esa estructura ágil, digitalizada y eficiente es la que ahora pasa a manos del Grupo SOIME–CEDIMET. Este conglomerado empresario ya cuenta con un fuerte prestigio en la provisión de equipos, recipientes y materiales para la industria pesada, abasteciendo proyectos productivos en sectores de minería, petroquímicas, aceiteras y plantas de biocombustibles a lo largo de toda la Argentina. La compra de FEMACO les permite ampliar su alcance territorial e invertir estratégicamente en el abastecimiento del sector de la construcción, sumando a su cartera una base de operaciones ya saneada y tecnificada.

La transición asegura que la comercializadora seguirá operando activamente en la región, manteniendo su identidad histórica y esa estrecha relación con el mercado local que supo construir durante tres décadas. La diferencia radicará en el respaldo técnico y financiero de sus nuevos dueños, lo que le permitirá enfocarse de lleno en desarrollar una propuesta robusta, profesional y de alta calidad, ajustándose a las nuevas exigencias y ritmos de un sector de la construcción altamente dinámico.