Más exportadores podrán utilizar reintegros aduaneros para pagar futuras obligaciones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió el esquema de reintegros por exportación, facilitando mediante este régimen optativo el universo de opciones al que pueden acceder los exportadores para la cancelación de obligaciones futuras.

La medida, instrumentada por medio de la Resolución General 5768/2025, rige para operadores cuyas exportaciones no superen los 2 millones de dólares anuales, lo que representa al 85% del universo total de los exportadores. De esta manera, ARCA adecuó la normativa vigente con el ﬁn de ampliar el beneﬁcio y agilizar la utilización de saldos.

Con esta modificación, también los exportadores que no posean deudas de los recursos de la seguridad social, impositiva o aduanera, líquidas y exigibles podrán optar, además de recibir la devolución mediante transferencia en la Clave Bancaria Uniforme (CBU), por un bono electrónico aplicable a la cancelación de obligaciones impositivas futuras, o bien por la registración de un crédito en la “Cuenta Única de Recaudación Aduanera a Afectar” del Sistema Informático MALVINA (SIM) para el pago de obligaciones aduaneras futuras.

¿Cómo es el esquema y desde cuándo podrá aplicarse?

Este proceso de mejora en las herramientas informáticas y de ampliación del universo alcanzado, está destinado a facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los exportadores y estará disponible desde el 8 de octubre de 2025.

Los exportadores que pretendan utilizar los créditos conforme mencionados, deberán efectuarlo mediante el Servicio con clave ﬁscal “Solicitud Disposición de Créditos Aduaneros” del módulo “Cuenta Corriente Aduanera”.

¿Quiénes pueden acceder al beneﬁcio?

La mejora alcanza a los Exportadores del Grupo I, integrado por aquellos que hayan realizado operaciones anuales de exportación por un monto inferior a los 2 millones de dólares estadounidenses, y que representan el 85 % del universo total de exportadores.