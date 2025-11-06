Mercado Libre en alerta por el “boom” de importaciones chinas: ¿qué plantea?

El escenario del comercio electrónico argentino está viviendo un sacudón. En una reciente presentación, Mercado Libre Argentina, a través de su presidente local Juan Martín de la Serna, puso el foco en el efecto que las plataformas chinas Shein y Temu están teniendo en el mercado argentino y latinoamericano.

Contexto del reclamo

Según De la Serna, estas plataformas asiáticas estarían operando en un terreno de competencia desigual: importaciones de productos de bajo coste, logística simplificada, en muchos casos envíos desde China, factores que —a su juicio— pueden perjudicar tanto a las pequeñas y medianas empresas (pymes) como al tejido productivo local argentino.

Desde Mercado Libre señalan que las pymes representan cerca del 90% del volumen de ventas dentro de su plataforma en Argentina, lo que pone en evidencia la dimensión del impacto que estiman podría generarse.

Riesgos señalados

De la Serna alerta que, si no se regulan adecuadamente estas importaciones, podría haber una pérdida de empleos:

“Cuando abrís el mercado indiscriminadamente y una empresa asiática te envía productos por barco, en realidad estás dando trabajo a empresas chinas, no argentinas”, afirmó.

Además, comentó que aunque Mercado Libre ya realiza fuertes inversiones en logística y expansión —en 2025 la empresa destinó unos US$ 65 millones a un nuevo centro logístico en la periferia bonaerense— aún considera que la capacidad de crecimiento en Argentina está rezagada respecto de otros países de la región.

Escenario regional y posibles medidas

El reclamo de Mercado Libre se enmarca en un contexto latinoamericano donde otros países ya empiezan a tomar medidas: México, Chile y Uruguay avanzaron con regulaciones más estrictas a importaciones de bajo coste desde China.

En Argentina, hasta ahora no se han difundido medidas específicas que modifiquen la regulación aduanera o fiscal para este tipo de comercio electrónico de importación.

Implicancias para el agro y las pymes

Aunque el foco de la alerta está en el comercio electrónico minorista, la convocatoria de mercado y empleo tiene ecos que pueden alcanzar al sector agropecuario: las pymes argentinas que integran cadenas de suministro —indumentaria, envases, logística, empaquetado— pueden sentirse impactadas si se reduce la demanda generada por el comercio interno. Además, una presión competitiva fuerte sobre precios y costos puede derivar en menor inversión productiva.

En este sentido, los productores y empresas del agro deberían considerar dos caminos: por un lado, la diversificación de canales comerciales para no depender únicamente de la demanda local; por otro, la mejora de competitividad —calidad, logística, valor agregado— que les permita resistir escenarios de precios forzados.