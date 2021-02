Mercado de granos: Jueves con bajas para la soja disponible

En la rueda de hoy el mercado granario contó con ofertas de compras bajistas por soja, valores estables por girasol, y propuestas dispares por los cereales.

Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Febrero opera a U$S 328/t.

Valores Productos

En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, U$S 325/t disponible, y U$S 315/t Mayo.

- Por trigo, U$S 210/t contractual, y U$S 200/t Diciembre.

- Por maíz, U$S 200/t Marzo, y U$S 195/Junio.

- Por girasol, U$S 440/t disponible, y Marzo.

- Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.

Cierre del Mercado de Chicago

Jornada dispar en Chicago, con el trigo en alza acompañando importantes recortes en la producción rusa. El maíz y la soja en baja, en el marco de proyecciones históricas de siembra en Estados Unidos.

Trigo

Los futuros de trigo finalizan el jueves con importantes alzas. La consultora Sovecon recortó en 1,5 Mt la producción esperada de trigo para Rusia, el principal exportador mundial, totalizando una proyección de 76,2 Mt. Peor es el panorama si lo comparamos con el año pasado, con una producción de 85,9 Mt. Además, si bien se han aminorado los temores por las heladas en Estados Unidos, persiste la preocupación por el impacto de las tormentas de nieve sobre los cultivos de trigo, lo que también colabora en las alzas de precios.

Maíz

El maíz concluye la jornada con leves bajas en el marco de mejores perspectivas de siembra y producción. Asimismo, menor presión comercial por parte de China también apuntala la baja de precios. Sin embargo, los stocks estadounidenses del grano amarillo siguen en mínimos históricos, por lo que las caídas encontrarían piso en esta limitación de la oferta.

Soja

La soja cierra el día con caídas para todos sus contratos. El USDA informó que se espera en Estados Unidos una superficie sembrada de más de 73 millones de hectáreas en 2021, el máximo nivel de la historia. Esto hace proyectar alzas de producción, especialmente para el maíz y la soja en el país norteamericano, lo que sería un factor bajista para los precios. Sin embargo, las bajas estarían compensadas por perspectivas de importación de soja en Estados Unidos, en un marco de stocks en mínimos históricos.