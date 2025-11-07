Monotributo: cómo quedaron las escalas y cuánto paga cada categoría en noviembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y cuotas del Monotributo para noviembre de 2025, medida que introduce cambios directos para trabajadores independientes y pequeños contribuyentes en Argentina.

El sistema afecta a unos dos millones de personas bajo este régimen simplificado. La actualización semestral modifica los parámetros de facturación y los montos de las cuotas para cada categoría.

Actualmente, existen 11 escalas que determinan la categoría de cada contribuyente según su nivel de facturación anual. El monitoreo de estos topes resulta fundamental para cumplir las obligaciones impositivas sin perder los beneficios del régimen.

El ajuste de los valores depende de la variación semestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que permite que los importes de facturación y las cuotas se mantengan en relación al contexto económico.

Los límites de facturación anual para cada una de las categorías del Monotributo a partir de noviembre de 2025 quedan establecidos así:

* Categoría A: $8.992.597,87

* Categoría B: $13.175.201,52

* Categoría C: $18.473.166,15

* Categoría D: $22.934.610,05

* Categoría E: $26.977.793,60

* Categoría F: $33.809.379,57

* Categoría G: $40.431.835,35

* Categoría H: $61.344.853,64

* Categoría I: $68.664.410,05

* Categoría J: $78.632.948,76

* Categoría K: $94.805.682,90

Importes mensuales

Categoría A: $37.085,74 (servicios y bienes muebles)

Categoría B: $42.216,41 (servicios y bienes muebles)

Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes muebles)

Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes muebles)

Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes muebles)

Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes muebles)

Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes muebles)

Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes muebles)

Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes muebles)

Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes muebles)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (bienes muebles)