Acindar salió de compras y absorbió dos compañías: qué negocio busca potenciar en el agro

Acindar está moviendo fichas en un negocio que suele funcionar lejos de las vidrieras, pero resulta decisivo cuando el crédito se encarece y la caja de las empresas aprieta: las garantías que permiten a pequeñas y medianas compañías conseguir financiamiento en mejores condiciones.

La compañía avanzó con la absorción de Solidum SGR y Aval Fértil SGR, dos sociedades de garantía recíproca que pasarán a integrarse a Acindar Pymes.

A primera vista podría parecer una reorganización financiera más. Pero las dos compañías tienen una fuerte vinculación con el agro y la propia Acindar aporta números que permiten dimensionar la operación: las incorporaciones representan aproximadamente 10% de crecimiento y sumarán alrededor de 1.000 pymes.

“Esta operación responde a la estrategia de seguir ampliando nuestra llegada a pequeñas y medianas empresas de sectores de la economía que tienen perspectivas de crecimiento y que continuarán necesitando financiamiento. En particular, el agro y la industria alimentaria presentan oportunidades concretas para acompañar a las PyMEs mediante garantías”, señaló importante directivo de Acindar consultada por Ecos365.

Dos compras y un mismo destino

La operación empezó a tomar forma a mitad de año. El compromiso previo de fusión se firmó el 23 de junio, tuvo una adenda el 31 de julio y fue aprobado por las asambleas de las tres sociedades entre el 24 y el 26 de agosto.

Un día después del acuerdo inicial, ALZ-Agro comunicó que Acindar Pymes había adquirido Solidum y presentó la operación como una alianza destinada a combinar su conocimiento y presencia en el agro con la capacidad financiera de Acindar.

Aval Fértil completa el dibujo: también es una SGR con fuerte especialización agropecuaria.

Dos operaciones casi simultáneas, dos estructuras especializadas y un mismo sector. Pero desde Acindar introducen una precisión: no existe una política general de salir al mercado a comprar SGR.

“No se trata de una política general de adquisiciones, sino de una oportunidad puntual para fortalecer nuestra presencia en sectores dinámicos, como el agropecuario. Estas empresas necesitan financiamiento y, a través de estas incorporaciones, podemos acompañarlas de una manera más rápida y eficiente”, explicaron desde Acindar a Ecos365.

La estrategia, entonces, no sería iniciar una carrera de adquisiciones sino aprovechar dos oportunidades concretas para acelerar la penetración en sectores donde la compañía observa perspectivas de crecimiento y demanda de financiamiento.

Mil pymes y mayor capilaridad

¿Qué está comprando realmente Acindar? “La incorporación de Aval Fértil y Solidum representa aproximadamente un 10% de crecimiento y permite sumar alrededor de 1.000 PyMEs. También amplía nuestra capilaridad comercial y nos ayuda a llegar a empresas más pequeñas que las que atendemos actualmente a través de la cadena de valor industrial de Acindar”, indicaron desde la compañía.

Ahí aparece una de las claves. Acindar Pymes ya tiene escala. Con las dos incorporaciones busca capilaridad: alcanzar empresas más pequeñas, sumar nuevos canales de originación y profundizar su llegada a actividades que exceden su cadena industrial tradicional.

La pata rosarina

Solidum agrega un componente particularmente interesante para Santa Fe. Aunque su origen societario se remonta a 2002, desde 2012 quedó radicada formalmente en Rosario. Con los años se presentó como la primera Sociedad de Garantía Recíproca radicada en la provincia y construyó buena parte de su actividad alrededor del ecosistema agroindustrial.

Su relación con ALZ-Agro y ALZ-Semillas fue central. Solidum desarrolló garantías para productores, frigoríficos, industrias y prestadores de servicios. También operó instrumentos negociados en el mercado de capitales y garantías vinculadas con Matba Rofex.

Por eso, Acindar no incorpora sólo una sociedad: suma conocimiento sectorial, relaciones comerciales y una estructura construida dentro del principal polo agroindustrial del país.

Un jugador que ya estaba arriba

Acindar tampoco necesitaba estas compras para alcanzar escala nacional. Según el Mercado Argentino de Valores la ubicaba tercera entre las SGR por riesgo vivo en el mercado de capitales, detrás de Argenpymes y Garantizar y por encima de Potenciar.

Eso refuerza la idea de que las adquisiciones buscan más profundidad sectorial que volumen puro. Las SGR respaldan a las pymes para facilitarles el acceso al crédito. Sus garantías pueden permitir descontar cheques, obtener préstamos o financiarse en el mercado de capitales en mejores condiciones. En una economía donde el capital de trabajo volvió a convertirse en una preocupación central, esa puerta de acceso al financiamiento adquiere mayor valor.

Del acero al agro

Hay además un contexto que vuelve más interesante el movimiento. Acindar Pymes nació y creció alrededor del universo industrial de Acindar-ArcelorMittal. Ahora profundiza su llegada a dos sectores que la compañía identifica con perspectivas de crecimiento: agro e industria alimentaria.

Mientras tanto, su actividad industrial tradicional atraviesa otro escenario. El mercado industrial atraviesa una tendencia estable en los últimos seis meses. En el caso de la actividad siderúrgica, desde 2023 se produjo una caída muy significativa y luego una recuperación lenta. Sin embargo, todavía estamos aproximadamente un 35% por debajo de los niveles previos a 2023.

El dato no significa que las adquisiciones respondan a la caída siderúrgica, pero aporta contexto: mientras el acero continúa muy lejos de los niveles anteriores, Acindar Pymes amplía su territorio hacia sectores donde observa mejores perspectivas.

Y en lugar de construir desde cero esas redes comerciales, incorpora dos organizaciones que ya conocen el terreno. Solidum aporta experiencia dentro del ecosistema agroindustrial rosarino y su histórica vinculación con ALZ. Aval Fértil suma otra estructura especializada en el sector. Acindar aporta una capacidad financiera considerablemente mayor.