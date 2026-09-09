Dólar vs. inflación: el mercado proyecta una diferencia que se enciende una alarma

Resumen Ejecutivo El consenso de FocusEconomics proyecta un dólar mayorista de $1.645,2 para diciembre de 2026, lo que implica una suba del 13% anual.

proyecta un para diciembre de 2026, lo que implica una suba del 13% anual. Frente a una inflación esperada del 32% , el mercado anticipa una apreciación del tipo de cambio real y un acentuado debate sobre el atraso cambiario.

, el mercado anticipa una apreciación del tipo de cambio real y un acentuado debate sobre el atraso cambiario. En el mercado de futuros Matba-Rofex el dólar cotiza a $1.611,5, mientras que las reservas brutas del BCRA alcanzaron los u$s50.732 millones.

el dólar cotiza a $1.611,5, mientras que las alcanzaron los u$s50.732 millones. Las estimaciones de crecimiento del PIB se ajustaron al 2,7% para 2026, impulsadas principalmente por la dinámica de sectores como el agro y la energía.

El mercado volvió a hacer sus cuentas y el resultado deja un dato que no pasa inadvertido: casi 50 bancos y consultoras esperan que el dólar avance bastante menos que la inflación durante 2026.

El último relevamiento de FocusEconomics, que reúne las estimaciones de 47 especialistas, proyecta un dólar mayorista de $1.645,2 para diciembre. La cifra prácticamente no se modificó respecto del relevamiento anterior, cuando el consenso apuntaba a $1.648.

La señal que genera mayor atención aparece al comparar ese precio esperado con la inflación. Mientras los analistas estiman una suba del dólar de alrededor del 13% durante 2026, la inflación proyectada se ubica en torno al 32%.

Dólar a $1.645: la apuesta que hace el mercado

La proyección de los analistas plantea un escenario de relativa estabilidad cambiaria para los próximos meses.

El consenso ubica al dólar mayorista de diciembre en $1.645, aunque existe una diferencia considerable entre las distintas estimaciones. El rango va desde $1.335 hasta $1.850, lo que muestra que no existe una única visión sobre el futuro del tipo de cambio.

Entre las proyecciones más elevadas aparecen Pantheon Macroeconomics, con $1.850; Invecq Consulting, con $1.750; LCG, con $1.740; y Banco Supervielle, con $1.730.

En el otro extremo, algunos analistas proyectan un dólar considerablemente más bajo para el cierre del año.

La alerta que vuelve a aparecer: dólar contra inflación

La diferencia entre ambas variables es uno de los puntos centrales del escenario.

Si el dólar aumenta cerca de 13% mientras los precios avanzan alrededor de 32%, la economía acumula una apreciación del tipo de cambio real. En otras palabras, los precios internos crecerían bastante más rápido que el dólar.

Ese escenario vuelve a instalar el debate sobre el denominado atraso cambiario, una variable especialmente relevante para sectores exportadores, importadores y actividades que compiten con productos del exterior.

Para el productor y las empresas vinculadas al comercio exterior, la evolución del tipo de cambio será clave para determinar márgenes, costos y competitividad.

Futuros: el mercado también mira un dólar más bajo

Las cotizaciones de futuros agregan otro dato a la discusión.

En Matba-Rofex (A3), el mercado opera para fin de año un dólar mayorista cercano a $1.611,5, unos $37 por debajo del consenso relevado por FocusEconomics.

La diferencia no es enorme, pero muestra que las expectativas del mercado financiero tampoco apuntan, por ahora, a un salto significativo del tipo de cambio hacia diciembre.

Quiénes ven el dólar más caro

Dentro del relevamiento aparecen pronósticos bastante más elevados que el promedio.

Pantheon Macroeconomics proyecta un dólar mayorista de $1.850 para diciembre, mientras que Invecq Consulting espera $1.750. LCG estima $1.740 y Banco Supervielle, $1.730.

Por su parte, Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, proyecta un dólar de $1.670, mientras que Sebastián Menescaldi, de Eco Go, lo ubica en $1.659.

Fernando Baer, de Quantum, tiene una de las estimaciones más bajas, con un dólar de $1.612 para fin de año.

Reservas: la otra variable que mira el mercado

El comportamiento del dólar estará además condicionado por la evolución de las reservas internacionales y la oferta de divisas.

Según la información difundida en el relevamiento, el Banco Central acumuló u$s14.198 millones durante 2026, mientras que las reservas brutas alcanzaron los u$s50.732 millones.

La dinámica de las reservas será determinante para evaluar hasta qué punto el esquema cambiario puede sostenerse sin una corrección significativa del tipo de cambio.

La economía crece, pero con sectores muy distintos

El consenso de los analistas también proyecta un crecimiento de la economía argentina de 2,7% durante 2026, aunque la estimación fue revisada 0,2 puntos porcentuales a la baja.

El escenario presenta una economía con comportamientos dispares: mientras el agro y la energía aparecen como sectores con mayor dinamismo, las actividades vinculadas al mercado interno enfrentan mayores desafíos.

En ese contexto, el precio del dólar vuelve a ser una variable central para definir quiénes ganan y quiénes pierden competitividad.

La pregunta que queda abierta

Con un dólar esperado en torno a $1.645 para diciembre y una inflación proyectada del 32%, el mercado apuesta por una trayectoria cambiaria moderada.

Pero la diferencia entre ambas variables deja planteado el interrogante que seguirá de cerca el mercado financiero durante los próximos meses: ¿cuánto tiempo puede sostenerse un dólar que avanza muy por debajo de los precios de la economía?

La respuesta dependerá, entre otras variables, de la evolución de las reservas, el ingreso de divisas, la actividad económica y la capacidad del Gobierno para sostener el actual esquema cambiario.