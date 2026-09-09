Data centers en Argentina: inversiones millonarias en Patagonia por el RIGI y la IA

Resumen Ejecutivo La Patagonia argentina atrae inversiones globales para mega centros de datos debido a su clima frío, tierras disponibles y fuentes de energía renovable y gas no convencional.

atrae inversiones globales para debido a su clima frío, tierras disponibles y fuentes de energía renovable y gas no convencional. Empresas como Pampa Energía , OpenAI y Green Capital lideran proyectos en Neuquén y Chubut bajo el amparo de incentivos fiscales como el régimen RIGI .

, y lideran proyectos en Neuquén y Chubut bajo el amparo de incentivos fiscales como el régimen . El desarrollo de estos nodos informáticos exige resolver cuellos de botella en infraestructura eléctrica y conectividad de fibra óptica para competir con Chile y Uruguay.

y para competir con Chile y Uruguay. La expansión de la capacidad de procesamiento digital fortalecerá de manera indirecta el desarrollo tecnológico y la competitividad de los centros industriales del país, como Rosario.

La abundancia de recursos energéticos y las bajas temperaturas de la Patagonia han colocado a la Argentina en el radar de las grandes multinacionales tecnológicas. El auge global de la inteligencia artificial exige enormes granjas de servidores, un escenario donde la región del sur argentino ofrece condiciones geográficas incomparables frente a las crecientes restricciones operativas e hídricas en América del Norte y Europa.

Este renovado interés corporativo responde a una combinación de factores climáticos, el potencial no convencional de Vaca Muerta y marcos normativos de incentivo como el RIGI. Tras años de postergación en el mapa digital sudamericano, el país comienza a disputar terreno frente a vecinos como Chile y Uruguay, que ya albergan complejos de firmas internacionales como Amazon y Google.

Entre las iniciativas de mayor envergadura destaca el proyecto de Pampa Energía en la provincia de Neuquén. La compañía contempla abastecer un centro de datos de hasta 500 megavatios junto a la central térmica Loma de la Lata. Rubén Turienzo, director comercial de electricidad de la firma, señaló que "empezamos a detectar que había un interés un poco más firme" tras recibir numerosas consultas internacionales.

La magnitud de estos desarrollos requiere un nivel de inversión sin precedentes en infraestructura. Solo las instalaciones eléctricas necesarias para un proyecto de 500 megavatios representan un desembolso estimado de 900 millones de dólares. A esto se suman propuestas como la de FlexDomes, que contempla un parque inicial de 1400 millones de dólares abastecido por gas no convencional.

Por su parte, en la provincia de Chubut, la firma Green Capital proyecta una inversión inicial de 3000 millones de dólares para un parque eólico y solar cerca de Trelew. Esta iniciativa busca generar hasta 300 megavatios de manera autónoma de la red nacional, demostrando cómo la transición hacia fuentes sostenibles se alinea con la demanda ininterrumpida que exigen los gigantes del almacenamiento masivo.

El desafío de la infraestructura y el derrame en el entramado productivo

Sin embargo, disponer de fuentes de generación no garantiza por sí solo el éxito comercial. Consultores del sector advierten que la falta de conectividad directa y la necesidad de nuevas estaciones de amarre para cables de fibra óptica representan cuellos de botella críticos. La infraestructura requerida exige un esfuerzo coordinado para transformar el potencial latente en proyectos concretos y bancables.

A nivel nacional, el avance de estos nodos de potencia digital impacta de manera directa en el ecosistema productivo federal. Centros tecnológicos clave como el hub de Rosario y las economías agroindustriales del centro del país requieren conexiones de alta velocidad y baja latencia para escalar soluciones de computación en la nube, automatización de procesos y procesamiento de datos masivos aplicados al bio-negocio.

El interés de firmas como OpenAI, que explora alianzas locales para desarrollar capacidades operativas de gran escala, refleja un cambio de percepción sobre el riesgo soberano. La estabilidad regulatoria a largo plazo y la concreción de obras clave de conectividad serán los factores determinantes para consolidar estas cartas de intención antes de la finalización del ciclo electoral de 2027.

En paralelo, localidades con zonas francas como Bahía Blanca avanzan en acuerdos para abastecer los primeros módulos de tecnología con energía eólica. La carrera por la infraestructura digital no solo redefine la matriz energética patagónica, sino que sienta las bases para una modernización transversal de los servicios tecnológicos de todo el tejido industrial de la región centro y sur del país.

La consolidación de un clúster informático de escala global dependerá de la velocidad de ejecución. Con los proyectos aún en fases iniciales y de factibilidad, el país enfrenta la oportunidad de posicionarse como un nodo de procesamiento de datos insustituible, articulando su potencial energético con la capacidad técnica de sus centros industriales urbanos.