Nación "se subió al bitren" de la desregulación logística que arrancó Santa Fe

El Ministerio de Economía oficializó la libre circulación de camiones bitrenes en toda la Red Vial Nacional mediante la Resolución 1196/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial. A partir de ahora, estos vehículos de gran porte podrán circular sin restricciones horarias ni corredores exclusivos, salvo en tramos específicos donde existan riesgos de seguridad vial o limitaciones estructurales, que requerirán autorización técnica previa.

La nueva normativa permite que las unidades de 25,50 y 30,25 metros de longitud puedan transitar libremente en todo el país. Se elimina además el tratamiento diferenciado que recibía la categoría 3 de bitrenes, que hasta ahora enfrentaba demoras administrativas de más de 90 días para obtener autorización, generadas por una burocracia excesiva. Con esta actualización, se igualan los criterios técnicos entre las distintas categorías y se suprimen trámites innecesarios.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que la medida “permite a los bitrenes transitar libremente por el 100% de la red, sin diferenciar por tamaño, salvo en unas pocas curvas muy pronunciadas en rutas de montaña o en puentes con capacidad limitada”. La resolución también aprueba un nuevo Manual del Usuario para este tipo de vehículos y deroga todas las normas previas que restringían su circulación.

LIBERAMOS LA CIRCULACIÓN DE BITRENES EN TODO EL PAÍS BAJANDO LOS COSTOS DE LA LOGÍSTICA PARA LA PRODUCCIÓN. La Resolución 1196/2025, con firma de @LuisCaputoAR, habilita la circulación de bitrenes (camiones con dos semirremolques articulados con mayor capacidad de carga) por casi… — Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 19, 2025

Los bitrenes, conformados por un camión tractor y dos remolques, pueden transportar hasta un 75% más de carga que un camión convencional, lo que se traduce en menores costos logísticos, mayor eficiencia para la industria, más seguridad operativa y una reducción en las emisiones de carbono por viaje.

"Hasta ahora, solo el 26,5% de las rutas nacionales y el 11% de los tramos en la provincia de Buenos Aires estaban habilitados para su circulación, lo que limitaba el desarrollo del sistema de transporte".

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía explicó que la reforma busca modernizar la logística, dar mayor previsibilidad normativa y simplificar reglas que habían quedado obsoletas.

"En Santa Fe ya venimos trabajando"

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, celebró la medida del Gobierno nacional pero recordó que Santa Fe ya viene trabajando en la circulación de bitrenes de 75 toneladas. "Habilitamos su tránsito en rutas provinciales y en la autopista Rosario–Santa Fe, reduciendo costos logísticos y potenciando la productividad", indicó.

En #SantaFe ya venimos trabajando en la circulación de #bitrenes de 75 toneladas. Habilitamos su tránsito en rutas provinciales y en la autopista Rosario–Santa Fe, reduciendo costos logísticos y potenciando la productividad.



— Gustavo Puccini (@GustavoPuccini) August 19, 2025

"Festejamos que esta buena medida se replique a nivel nacional, y esperamos que la baja de costos logísticos venga acompañada de la reparación y mantenimiento de las rutas nacionales, que están intransitables. Es clave trabajar en los dos frentes: regulaciones y mejoras de infraestructura", concluyó.