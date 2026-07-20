Nueva Inocencia Fiscal: qué cambia para quienes regularicen dólares no declarados

El Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso un proyecto de ley que introduce modificaciones al denominado régimen de "Inocencia Fiscal", una iniciativa orientada a brindar mayor seguridad jurídica a quienes decidan incorporar al circuito formal los denominados "dólares del colchón".

La propuesta busca ajustar distintos aspectos del régimen vigente tras los planteos realizados por especialistas tributarios y entidades profesionales. El objetivo oficial es facilitar el acceso al esquema simplificado y reducir los riesgos de controversias fiscales para los contribuyentes.

Principales cambios

* Flexibilización del acceso al régimen simplificado, eliminando algunas restricciones que habían sido cuestionadas por profesionales del sector.

* Redefinición del concepto de "discrepancias significativas", con el fin de otorgar mayor previsibilidad durante los procesos de fiscalización.

* Mayor protección para los contribuyentes adheridos, limitando las situaciones en las que la administración tributaria podría revisar información ya declarada.

* Ajustes técnicos en el funcionamiento del Régimen Simplificado de Ganancias, buscando simplificar su aplicación.

* Cambios en los mecanismos de fiscalización, con criterios más claros respecto de cuándo podrían iniciarse controles.

* Mejoras en la seguridad jurídica, uno de los principales reclamos planteados por tributaristas durante las reuniones con el Ministerio de Economía.

* Adecuación del marco normativo para incentivar la incorporación de ahorros no bancarizados al sistema financiero formal.

La iniciativa forma parte de la estrategia económica del Gobierno para ampliar la utilización de fondos actualmente fuera del sistema financiero, en un contexto donde se busca dinamizar la actividad económica sin recurrir a nuevos programas de exteriorización de capitales.

El proyecto deberá ahora iniciar su tratamiento legislativo, donde podrían incorporarse modificaciones durante el debate parlamentario. Mientras tanto, especialistas continúan analizando el alcance de los cambios y el impacto que podrían tener tanto para personas físicas como para empresas.