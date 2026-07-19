Dos finales, dos países: qué cambió (y qué no) en la economía argentina entre 2022 y 2026

La última vez que Argentina disputó una final del mundo, el país vivía una carrera diaria contra la inflación y el dólar. Era diciembre de 2022: el IPC cerraría ese año en 94,8%, el Banco Central enfrentaba fuertes restricciones para acumular reservas, el cepo condicionaba prácticamente todas las operaciones cambiarias y la brecha entre el dólar oficial y los financieros era uno de los principales termómetros de la economía.

Hoy, a horas de la final frente a España, la fotografía económica luce diferente.

No significa que todos los problemas hayan desaparecido. Pero sí cambiaron los protagonistas del debate económico.

En 2022 el protagonista era el dólar

Durante el Mundial de Qatar, la conversación cotidiana giraba alrededor del dólar blue, los distintos tipos de cambio y las restricciones para acceder a divisas.

Las reservas netas del Banco Central estaban bajo fuerte presión y cada ingreso de dólares era seguido minuto a minuto por el mercado. La prioridad oficial era evitar una devaluación desordenada mientras se intentaba contener una inflación que ya corría cerca de los tres dígitos anuales.

En aquel contexto, empresas e inversores priorizaban la cobertura cambiaria por encima de cualquier otra decisión financiera.

En 2026 el foco pasó a la inflación y las tasas

La agenda financiera cambió. Tras el proceso de estabilización iniciado a fines de 2023, el principal indicador que hoy siguen los mercados ya no es solamente el tipo de cambio, sino la velocidad con la que continúa bajando la inflación y la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio fiscal.

La inflación mensual perforó el 2% en junio y el Gobierno apuesta a consolidar esa tendencia como principal activo económico.

Al mismo tiempo, el Banco Central volvió a mostrar capacidad para comprar divisas, una situación muy distinta a la que predominaba durante Qatar 2022. Incluso registró recientemente una de las mayores compras de reservas desde diciembre de aquel año.

Las coincidencias: los dólares siguen siendo el corazón del partido

Hay, sin embargo, un punto donde ambos momentos históricos se parecen: Argentina continúa dependiendo de la generación de dólares.

En 2022 el desafío era evitar quedarse sin reservas.

En 2026 el desafío pasa por acumularlas de manera sostenible, sostener la confianza financiera y evitar que una apreciación cambiaria erosione la competitividad o vuelva a generar tensiones externas.

El dólar dejó de ser el único problema, pero sigue siendo la variable que ordena gran parte de la economía argentina.

También cambió el humor financiero

Durante el Mundial de Qatar predominaban las coberturas, la búsqueda de activos dolarizados y la incertidumbre sobre el rumbo económico.

Hoy el mercado observa otros indicadores: inflación, riesgo país, acumulación de reservas, ingreso de inversiones y cumplimiento del equilibrio fiscal.

La discusión dejó de ser cómo sobrevivir a una aceleración inflacionaria para concentrarse en cuánto puede sostenerse el proceso de estabilización.

El bolsillo todavía juega otro campeonato

Donde las diferencias aparecen menos marcadas es en la economía cotidiana.

Aunque la desaceleración inflacionaria mejoró el panorama macroeconómico, el poder adquisitivo todavía intenta recuperar terreno luego del fuerte ajuste inicial del programa económico.

El consumo continúa siendo uno de los indicadores que economistas e inversores siguen de cerca para medir si la estabilización termina transformándose en crecimiento sostenido.

Dos finales, dos Argentinas

Entre diciembre de 2022 y julio de 2026 cambiaron gobiernos, prioridades económicas y buena parte del mapa financiero.

La Argentina que celebró en Lusail convivía con inflación récord, múltiples tipos de cambio y una economía obsesionada con conseguir dólares.

La que hoy espera la final frente a España llega con una inflación considerablemente menor, un Banco Central que volvió a comprar reservas y un mercado que discute más sobre la sustentabilidad del programa económico que sobre una devaluación inminente.

Pero, igual que hace tres años y medio, el resultado deportivo promete detener por unas horas cualquier discusión económica.

Porque cuando rueda la pelota en una final del mundo, incluso en Argentina, los mercados también miran el partido.