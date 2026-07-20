Día del Amigo 2026: la efeméride que dejó de ser un día y se convirtió en una semana de facturación

Un odontólogo de Lomas de Zamora miró la Luna en julio de 1969 y decidió que el salto merecía fecha propia. Enrique Ernesto Febbraro mandó mil postales a cien países proponiendo el Día del Amigo. Casi seis décadas después, aquel gesto mueve plata en serio.

Este 2026 el calendario le jugó una mano rara. El 20 cayó lunes, arrancó la primera semana de vacaciones de invierno en buena parte del país y llegó un día después de la final del Mundial donde incluso el ánimo seguramente no sea el esperado. Tres eventos apretados en 72 horas.

El resultado esperado no es un pico de facturación: es una meseta. Según el relevamiento de la consultora Focus Market, muchos encuentros se adelantaron al fin de semana previo y otros se estiran durante los días siguientes.

Esa mutación es la verdadera noticia económica de la efeméride. Para un bar, una pizzería o una parrilla no es lo mismo concentrar todo en un servicio de cuatro horas que repartirlo en cinco jornadas distintas.

El gasto promedio proyectado ronda los $40.500 por persona. En el menú ideal manda el asado con el 28% de las menciones, seguido por la picada con 26% y la pizza con 24%.

Pero el dato que más debería mirar cualquiera que atienda un mostrador es otro. El 27% de los consultados va a comprar en un supermercado o en un local de alimentos para cocinar en su casa. Más que los que eligen un bar.

Ese 27% no es un detalle estadístico. Es el consumidor que decide que la experiencia compartida vale la pena, pero que el ticket del restaurante ya no entra en el presupuesto. Elige el living en lugar del salón.

Y ahí se abre un mercado paralelo que muchos comercios todavía miran de costado: delivery, picadas armadas, tablas para llevar, catería chica. Focus Market releó una picada para cinco personas a $61.700, contra $52.000 el año pasado.

Son 21 puntos de aumento interanual. La promoción de 40 piezas de sushi pasó de aproximadamente $20.000 a $30.000, un 25% más. Dos referencias útiles para entender cómo se movieron los costos del rubro en doce meses.

En Rosario la dispersión de los festejos ya es costumbre. Los gastronómicos locales vienen corriendo las reservas hacia las noches del fin de semana desde hace varios años, con o sin Mundial de por medio. La fecha exacta dejó de funcionar como ancla.

Los paseos Pellegrini, Pichincha y Alberdi concentran buena parte de la oferta, junto a las cafeterías y pastelerías de autor. A eso se sumaron propuestas que ya no pasan solo por el menú y el show: cerámica, maridajes de vinos, tiradas de tarot.

La competencia dejó de darse por el plato y pasó a darse por el motivo de la salida. Es un cambio de categoría: el rival de una parrilla no es la parrilla de enfrente, es cualquier plan que ocupe esa noche.

Cuando una fecha se estira, además, el problema deja de ser de demanda y pasa a ser de previsión. Cuántos mozos poner el sábado, cuánta carne comprar el jueves, qué stock queda muerto el martes a la mañana.

Es exactamente el terreno donde la inteligencia artificial empezó a meterse en la gastronomía. Modelos de pronóstico de demanda que cruzan reservas, clima, calendario y ventas históricas para definir compras y turnos de personal.

No hace falta un desarrollo caro para empezar. Varios sistemas de reservas y de punto de venta ya traen módulos que estiman ocupación por franja horaria. El salto pendiente no es tecnológico: es la disciplina de cargar bien los datos todos los días.

El telón de fondo tampoco es neutral. El consumo viene selectivo y esa selectividad se nota tanto en la situación de los grandes centros comerciales rosarinos como en el ritmo del comercio de cercanía.

El escenario de tasas, dólar e inflación que venimos siguiendo define cuánta espalda tiene el bolsillo para una salida. Y el Mundial ya había mostrado que el comercio juega su propio partido cuando rueda la pelota.

Lo que dejaron estos días es una señal que conviene archivar. Las fechas comerciales dejaron de comportarse como fechas y empezaron a comportarse como temporadas cortas, con curva propia de entrada y salida.

Febbraro pensaba la amistad como un gesto de la humanidad hacia el universo. El mercado, bastante más terrenal, la convirtió en un renglón del calendario que hoy compite de igual a igual con el Día de la Madre y el Día del Padre.