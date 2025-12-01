Papá Noel trae aumentos: alquileres y prepagas pegan un salto en diciembre

Para el mes de diciembre se espera una serie de aumentos en los servicios esenciales que impactarán en los bolsillos de los argentinos. Estos incrementos alcanzarán a las prepagas y los alquileres, en un contexto de inflación en alza que, según analistas privados, rondará entre 2,5% y 2,6% en noviembre.

Prepagas

Si bien varían según el tipo de plan y la estructura de costos de cada empresa, las cuotas de medicina prepaga llegarán en diciembre con aumentos que se ubican entre el 2,1% y 2,5%.

A partir del argumento de gastos médicos, insumos y honorarios profesionales, este ajuste forma parte del esquema de actualizaciones periódicas del sector. De esta forma, un plan individual que en noviembre costaba $65.000 pasará a ser de $66.300; para un plan familiar de $150.000, la cuota se ubicará en $153.300; en lo que respecta a planes superiores —algunos superan los $200.000 en algunos casos— las cuotas de diciembre podrían situarse en torno a los $204.600.

Alquileres

Los alquileres también sufrirán aumentos en el último mes del año, aunque varían según el tipo de contrato. Aquellos que se actualizan de manera trimestral tendrán un incremento del 6,43 % desde diciembre, mientras que los que se revisan cada cuatro meses experimentarán una suba del 8,46%.

Gas y luz

A pesar de que no se dispusieron nuevos incrementos tarifarios en electricidad y gas para diciembre, las facturas del mes próximo reflejarán los consumos de noviembre.

En ese sentido, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó los nuevos valores del Costo Propio de Distribución (CPD), que es el componente de la tarifa que remunera a la distribuidora por su servicio.