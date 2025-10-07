Profesiones en riesgo: ¿qué trabajos podría reemplazar la IA y cómo adaptarse?

En los últimos años, el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial (IA) —y especialmente de modelos generativos como GPT— está generando una transformación en el mercado laboral global. No se trata solo de automatizar tareas aisladas, sino de redefinir roles completos, sobre todo en profesiones donde gran parte del trabajo se basa en tareas repetitivas, estructuradas o de manejo de información.

¿Qué profesiones están más expuestas?

Según diversos estudios y reportes recientes incluyendo uno de Microsoft, algunos de los empleos que se consideran más vulnerables incluyen: redactores, periodistas, traductores e intérpretes, agentes de servicio al cliente, los que desempeñan tareas administrativas (como gestión de correo, procesamiento de datos, contabilidad básica), editores, asistentes legales y algunos roles de ventas.

Por ejemplo, Microsoft estableció un índice de “aplicabilidad de la IA” que mide cuán alineadas están las tareas de una profesión con lo que la IA puede hacer. Muchas profesiones de oficina, investigación, comunicación y gestión de información aparecen con alto puntaje, lo que indica un riesgo significativo de alteración.

Factores que hacen que una profesión esté en riesgo

* Tareas rutinarias y estructuradas: cuando el trabajo consiste en procesar datos, manejar documentos o responder solicitudes estándar, la IA puede replicar esto más rápido y con menos errores.

* Uso intensivo de lenguaje e información: traducciones, redacción de informes, análisis de datos, generación de contenido, donde los modelos de lenguaje ya muestran buenos resultados.

* Digitalización y automatización de procesos: muchas empresas ya incorporan bots, asistentes digitales, automatización de workflows administrativos, etc.

* Disponibilidad de tecnologías accesibles: muchas plataformas de IA ya están al alcance, lo que reduce barreras de entrada para sustituir ciertas funciones.

Qué profesiones parecen estar más protegidas (por ahora)

No todos los trabajos corren el mismo riesgo. Profesiones que demandan juicio ético, creatividad profunda, relaciones personales, gestión de imprevistos o tareas manuales complejas tienden a estar menos expuestas. Ejemplos: trabajadores de la salud (especialistas que operan), cuidadores, artesanos, trabajos físicos que requieren habilidades motoras finas, etc.

Proyecciones: ¿hacia dónde va la transformación?

* Transformación más que reemplazo total: muchas profesiones no desaparecerán, pero sí cambiarán. Habrá reducción de tareas rutinarias, reasignación de roles internos, y mayores expectativas de integración con herramientas de IA.

* Mayor presión sobre habilidades blandas: creatividad, empatía, juicio, capacidad de resolver situaciones nuevas, ética, colaboración serán cada vez más valoradas.

* Necesidad de reconversión profesional: quienes estén en roles en riesgo deberán capacitarse en competencias digitales, aprender a trabajar junto con la IA, desarrollar dominio de herramientas nuevas.

* Desigualdades posibles: los sectores con más recursos digitales y acceso a tecnología avanzarán más rápido; los países o regiones con menos infraestructura o menor alfabetización digital pueden quedarse rezagados.

* Regulación y políticas necesarias: para amortiguar el impacto social, se prevén (y están empezando a discutirse) medidas como protección de trabajos, capacitación, redes de seguridad social, posiblemente derechos laborales relacionados al uso de IA, normativas de privacidad y responsabilidad.