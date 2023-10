Resumen Cripto: Del Oro Negro al Oro Cripto

Bienvenidos a un nuevo resumen cripto de Ecos365, donde exploraremos la convergencia entre el sector energético y el apasionante mundo de las criptomonedas.

La Energía como Motor del Cripto-Minado

En una jugada estratégica, Tecpetrol, una empresa con instalaciones en la rica región de Vaca Muerta, ha decidido utilizar excedentes de gas para el minado de criptomonedas. Esta iniciativa surge como respuesta a la limitación impuesta en la reventa de gas a Chevron, llevando a Tecpetrol a buscar alternativas para aprovechar al máximo sus recursos.

La zona de explotación de Tecpetrol presenta desafíos logísticos, ya que carece de la infraestructura adecuada para tratar los sobrantes de gas. La solución innovadora encontrada es dirigir este excedente hacia el minado de criptomonedas, creando así una fuente adicional de ingresos y garantizando la continuidad de las extracciones de petróleo.

Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, estima que alrededor de 60,000 metros cúbicos de gas se reubicarán para la generación de electricidad destinada al minado. Aunque no se especifica la criptomoneda a minar, se destaca la asociación con una empresa estadounidense que implementa una estrategia similar, aprovechando pozos no conectados a la red y evitando la liberación no tratada de gas.

Este ambicioso proyecto tiene previsto iniciar operaciones entre finales de octubre y principios de noviembre, marcando un hito en la convergencia entre la industria energética y el ecosistema cripto en la Patagonia.

Nuevas Tendencias en el Mundo del Cripto-Minado

En el marco de estas innovaciones, la reciente World Digital Mining Summit reveló nuevos dispositivos para el minado de criptomonedas, destacando la presentación de los equipos ASIC Antminer S21 y S21 Hydro por parte de Bitmain. Este evento subraya la creciente necesidad de eficiencia y sostenibilidad en las operaciones mineras, especialmente ante el próximo halving de bitcoin en abril del próximo año.

Explorando el Impacto Legal y Educativo en Argentina

Para los profesionales del derecho y las ciencias económicas, se presenta la oportunidad de participar en un curso sobre blockchain y su impacto en el derecho argentino. La propuesta de la Ucel aborda conceptos clave como tokenización y cibercrimen en seis clases, ofreciendo certificados y opciones de modalidad híbrida para adaptarse a diversas preferencias de aprendizaje.

Sucesos Destacados en el Ecosistema Cripto

Diversas noticias marcan la actualidad del mundo cripto:

En la Ciudad de Buenos Aires, Extrimian desarrolla una billetera digital basada en un protocolo de escalabilidad de Ethereum, ofreciendo a los habitantes acceso a diversos documentos digitales.

Circle lanza su stablecoin respaldada en euros, EURC, en la red Stellar, mientras se involucra en la disputa SEC-Binance, defendiendo la posición de las stablecoins como activos no financieros.

Microsoft contempla la posibilidad de permitir la compra de criptomonedas a través de la Xbox, explorando nuevas formas de integrar el mundo cripto en el ámbito de los videojuegos.

MoneyGram anuncia planes para lanzar billeteras de criptomonedas sin custodia en 2024, facilitando a los usuarios la experiencia de probar stablecoins y realizar transacciones entre monedas fiduciarias y digitales.

Binance expande sus horizontes, asociándose en Japón para explorar la emisión de stablecoins y vendiendo sus operaciones en Rusia al exchange CommEX.

Google Cloud avanza en su integración con el ecosistema cripto, añadiendo once redes blockchain a BigQuery y convirtiéndose en validador de la red Polygon.

Crypto.com se convierte en la plataforma preferente de la stablecoin de PayPal (PYUSD) tras una alianza estratégica con Paxos.

El juicio contra el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, está programado para iniciar el miércoles y extenderse hasta el 9 de noviembre.

Desarrollos Regulatorios en China y Estados Unidos

En China, el gobierno permite a turistas extranjeros descargar la app e-CNY para utilizar el yuan digital, destacando la expansión de la adopción de monedas digitales respaldadas por bancos centrales. Además, bitcoin obtiene reconocimiento legal como moneda digital en Shanghai, marcando un hito en la aceptación oficial de las criptomonedas.

En Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) se enfrenta a múltiples solicitudes de ETFs, evidenciando la creciente atención regulatoria en el espacio cripto. La SEC se toma hasta enero para responder a la solicitud de un ETF de bitcoin al contado por parte de ARK 21Shares, mientras legisladores instan a una aprobación inmediata.

Especial: Plataforma mBridge y Banco de Pagos Internacionales (BPI)

El protocolo mBridge, respaldado por bancos centrales de China, Hong Kong, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos, junto con el Banco de Pagos Internacionales (BPI), busca incorporar nuevas entidades a su proyecto. Agustín Carstens, director del BPI, destaca la importancia de pulir los marcos jurídicos para fomentar la adopción de las CBDC y garantizar la privacidad de los usuarios.

Perspectivas del Mundo Financiero

En un comunicado, la Federación Mundial de Bolsas aboga por la regulación de las operaciones de criptomonedas, instando a su fusión con las finanzas tradicionales para que los activos cripto desempeñen un papel más significativo en la economía global. Por otro lado, Visa muestra interés en la Web3, sugiriendo la posibilidad de reemplazar plataformas centralizadas por protocolos abiertos y redes descentralizadas.

Con estos desarrollos destacados, queda claro que el mundo cripto sigue evolucionando, atrayendo la atención de empresas energéticas, reguladores y gigantes tecnológicos. La convergencia de diferentes sectores promete un futuro emocionante para el ecosistema cripto, donde la innovación y la adaptabilidad son clave.