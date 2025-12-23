La cadena agropecuaria bate récords: la actividad mostró su mejor cara en noviembre

Según el informe correspondiente a noviembre del Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, la actividad del conjunto de la cadena agropecuaria se ubicó un 3,5% por encima de octubre y casi un 10% por encima de noviembre de 2024, alcanzando el mayor valor observado desde el inicio de la serie.

Durante el mes, 7 de las 12 series que integran el índice registraron variaciones mensuales positivas, dos mostraron retrocesos y las tres restantes se mantuvieron estables. Todas las variables se encuentran ajustadas por estacionalidad y valores irregulares extremos, lo que permite realizar comparaciones intermensuales. Entre los principales aportes al crecimiento mensual se observaron subas en la producción de biodiesel (10,1%) y bioetanol (4,3%), en el avance de labores agrícolas (5%) y en las exportaciones de los principales complejos agropecuarios (3,3%). También se registraron incrementos en la molienda de cebada (3,6%), la molienda de girasol (1,5%) y la faena de porcinos (0,7%).

En contraposición, la molienda de soja presentó una caída mensual del 1,4%, en un contexto de mayor exportación de poroto sin procesar. La faena de bovinos retrocedió 0,5% respecto a octubre, mientras que la producción de leche, la molienda de trigo y la faena aviar se mantuvieron sin cambios.

El subíndice IACA–Cultivos, que mide la actividad de producción de granos a partir del avance mensual de labores agrícolas, registró en noviembre una variación mensual desestacionalizada del 5%, acumulando dos meses consecutivos de subas. Este comportamiento reflejó el avance de la cosecha de trigo y cebada, junto con la siembra de soja, maíz, sorgo y girasol. El crecimiento mensual se explicó principalmente por el avance de la cosecha de trigo en regiones del norte y centro del país, en un contexto de mayor superficie sembrada del cereal. En cuanto a las siembras, se observó un aporte relevante del girasol, mientras que la implantación de maíz, soja y sorgo mostró demoras asociadas a excesos hídricos en distintas regiones.

Por su parte, el subíndice IACA–Agroindustria mostró en noviembre una leve variación negativa del 0,1% mensual, manteniéndose en niveles cercanos a los máximos de la serie. La molienda de cereales y oleaginosas registró una baja desestacionalizada del 0,4%, explicada por una menor molienda de soja, mientras que el procesamiento de girasol aumentó 1,5% y la molienda de cebada creció 3,9%. La molienda de trigo se mantuvo estable. La faena total retrocedió 0,2%, principalmente por la baja en la faena bovina, mientras que la faena porcina volvió a mostrar una suba mensual y la faena aviar permaneció sin cambios. La producción de leche se mantuvo estable respecto a octubre, luego de encadenar diecinueve meses consecutivos de crecimiento.

En lo que respecta a los biocombustibles, la producción conjunta de biodiesel y bioetanol registró en noviembre un aumento mensual del 7,2%. La elaboración de biodiesel mostró una suba del 10,1%, aunque el acumulado anual continúa por debajo de otros años, mientras que la producción de bioetanol volvió a crecer y mantiene una tendencia ascendente en el largo plazo.

Finalmente, el subíndice IACA–Agroexportación registró en noviembre un incremento mensual desestacionalizado del 3,3%, acumulando seis meses consecutivos al alza. El aumento se explicó principalmente por mayores exportaciones de los complejos soja y trigo. En el caso de la oleaginosa, el volumen exportado alcanzó el nivel más alto registrado para un mes de noviembre, mientras que las exportaciones de trigo también mostraron registros elevados para el período, asociadas a una mayor disponibilidad del cereal proveniente de la cosecha en curso y de stocks previos. Durante el mes también se observaron mayores exportaciones del complejo carne y cueros bovinos.