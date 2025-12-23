El fenómeno Paraguay: ¿por qué es un destino estratégico para empresas argentinas?

En los últimos años, Paraguay está consolidando su papel como un destino estratégico para inversiones, no solo de multinacionales, sino también de empresas y empresarios argentinos. En 2025, más de 2.300 compañías de casi 50 países, incluyendo un número significativo de Argentina, mostraron interés en instalarse o expandir operaciones en Paraguay, según datos reportados por medios locales y oficiales.

Esta tendencia se vincula a una creciente percepción de oportunidades en sectores como industrial, logístico, comercial, inmobiliario y agroindustrial, y a la intensificación de eventos de vinculación empresarial entre ambos países.

Clima macroeconómico estable y predecible

Paraguay registra, desde hace más de una década, un contexto de crecimiento económico sostenido, con inflación controlada y políticas que favorecen la actividad productiva. Estas condiciones contrastan con la volatilidad que enfrenta la economía argentina, lo que refuerza el atractivo para empresarios que buscan estabilidad para sus inversiones.

Sistema tributario competitivo

Una de las características más destacadas es el régimen impositivo simplificado conocido como “Triple 10”:

* 10% de impuesto sobre la renta empresarial

* 10% de IVA

* 10% de impuesto personal

Estas tasas son de las más bajas en América Latina y generan un entorno fiscal atractivo para maximizar retornos.

Además, Paraguay ofrece exenciones y beneficios fiscales mediante leyes específicas, como la Ley 60/90 o el régimen de Maquila, que permiten importar insumos con arancel cero, pagar un impuesto muy reducido sobre valor agregado generado localmente (1% en algunos casos) y facilitar la exportación de bienes producidos en el país.

Facilidades para invertir y radicarse

Paraguay promueve la apertura de empresas con trámites más ágiles y un tratamiento legal igualitario para inversionistas extranjeros, equiparándolos con los locales. También existen mecanismos que agilizan la importación de bienes de capital con exoneraciones arancelarias, y se ofrecen documentos de residencia simplificados para quienes invierten.

Costos operativos competitivos

Además de las ventajas fiscales, Paraguay se caracteriza por costos laborales y energéticos más bajos que en sus vecinos regionales, lo cual reduce los gastos operativos de industrias y servicios, favoreciendo la competitividad.

Proximidad geográfica y cultural con Argentina

La cercanía física y cultural con Argentina facilita la expansión de empresas argentinas. El sello “made in Argentina” incluso es bien recibido por consumidores paraguayos, especialmente en sectores como gastronomía y moda, brindando una “ventaja competitiva natural” cuando las compañías deciden ingresar al mercado local.

Complementariedad regional

La confluencia de un entorno fiscal competitivo, estabilidad macroeconómica, costos bajos y procesos simplificados ha hecho de Paraguay un destino interesante no solo para grandes corporaciones, sino también para empresas medianas y pymes argentinas que buscan diversificar mercados, protegerse de volatilidades locales y acceder a ventajas comerciales concretas.

Este dinamismo se ve reflejado en un mayor diálogo institucional entre empresarios de ambos países y en la creciente presencia paraguaya en encuentros económicos en Argentina.