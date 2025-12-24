Cambios en el podio de bancos y billeteras: ¿cuáles pagan más por tus pesos hoy?

En medio de un contexto financiero donde la inflación se modera y la liquidez en pesos permanece elevada, el mapa de tasas que ofrecen distintos instrumentos para resguardar el valor del dinero volvió a moverse. Esto incluyó tanto a las billeteras virtuales como a los plazos fijos tradicionales y otras alternativas de inversión, obligando a los ahorristas a reevaluar dónde conviene dejar sus pesos.

Según trascendió, las billeteras digitales, que se consolidaron en los últimos años como una alternativa atractiva para resguardar ahorros sin plazo fijo, recortaron de forma considerable las tasas que pagan por los saldos que quedan en cuenta. Este fenómeno se dio en un momento en que los bancos mantienen sus tasas bancarias casi sin cambios, generando un nuevo podio de rendimientos.

Ranking más reciente y sorpresa del mercado

El ranking actual de cuentas remuneradas ubicó como líderes a Fiwind y Carrefour Banco, ambas ofreciendo alrededor de 32% TNA por los saldos depositados, cifra que supera a muchas propuestas de billeteras digitales tradicionales.

En el siguiente escalón aparecen billeteras como Ualá con 22% TNA y Naranja X con unos 21% TNA para ciertos montos. Estas cifras, aunque inferiores a las líderes, aún compiten con algunos plazos fijos bancarios.

Por debajo siguen otras billeteras con rendimientos menores, incluyendo nombres populares como:

* Mercado Pago (~18% TNA)

* Personal Pay (~17,9% TNA)

* Lemon (~17% TNA)

* LB Finanzas y Astropay (~16% TNA).

Este escenario representa un movimiento importante respecto a meses anteriores, donde algunas fintech lograban tasas aún más altas o incluso lideraban los rankings, desafiando a los bancos tradicionales.

Otras alternativas: Frascos y fondos de inversión

Además de las cuentas remuneradas típicas, instrumentos como los “Frascos” de Naranja X —que combinan plazo fijo corto con tasa fija— ofrecen diferentes tasas según el período de bloqueo (por ejemplo, 23% TNA a 28 días), aportando opciones intermedias entre liquidez y rendimiento.

También están las opciones vinculadas a fondos comunes de inversión (FCI), donde algunos fondos han logrado tasas cercanas al 27% TNA con liquidez diaria o a 24 horas, aunque sin garantía de tasa fija.

Plazo fijo: vuelve al radar

Frente a esta competencia, los plazos fijos tradicionales de algunos bancos volvieron a ser competitivos, con tasas que en varios casos superan el 25% TNA, acercándose o incluso superando a algunas billeteras digitales. Esto vuelve a colocar a los plazos fijos como una alternativa relevante, especialmente para montos mayores o para quienes priorizan rendimientos estables.