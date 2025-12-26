Las ventas navideñas tuvieron un repunte: ¿qué factores jugaron a favor?

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas en comercios pymes subieron 1,3% en comparación con la Navidad del año pasado, considerando precios constantes —es decir, ajustados por inflación—, en el relevamiento realizado entre el 23 y 24 de diciembre de 2025.

Este aumento moderado muestra una recuperación del consumo en las fechas festivas, aunque refleja también que el poder adquisitivo de los hogares sigue presionado por el contexto económico general, lo que condicionó el gasto de las familias durante la temporada.

Promociones y financiamiento

Una de las claves del comportamiento de las ventas fue la amplia implementación de promociones y descuentos, lo que resultó en que casi 9 de cada 10 comercios relevados aplicaron acciones comerciales (89,3% de los casos).

Además, según los comerciantes encuestados:

* El 32,7% consideró que las ventas fueron mejores o mucho mejores a lo esperado.

* El 45,9% señaló que estuvieron en línea con lo proyectado.

* El 21,4% opinó que estuvieron por debajo de sus expectativas.

Este panorama sugiere cierta cautela en el consumo, con hogares que priorizan promociones y planes de financiación para realizar compras navideñas, frente a la persistente retracción del poder adquisitivo.

Ticket promedio y sectores dinamizados

El ticket promedio de las compras navideñas fue de $36.266, aunque varió significativamente según el rubro: Calzado y marroquinería ($60.041, el valor más alto); Librerías ($34.484, el valor más bajo)

En cuanto a los rubros con mayor crecimiento interanual se ubican Perfumería (+27,8%); Calzado y marroquinería (+3,3%); Indumentaria (1,3%)

Cabe mencionar que los sectores con caída de ventas fueron Juguetería (-6,6%); Equipos de audio/video y celulares (-4%); Librería (-1,4%)

"Mientras que segmentos como perfumería y calzado lograron dinamizar ventas, otros rubros tradicionales de la temporada registraron retrocesos"

Contexto y perspectivas

El comportamiento de las ventas navideñas se inscribe en un contexto económico donde el consumo enfrenta limitaciones por la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y una mayor dependencia de financiamiento para concretar compras.

A pesar de la mejora interanual, la modesta suba del 1,3% refleja un contexto de consumo más prudente, donde las familias ajustan el gasto y priorizan ofertas y promociones sobre compras de mayor valor.