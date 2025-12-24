Verano 2026: la banca pública sale a la cancha con descuentos, cuotas y financiamiento

El Banco Nación presentó el programa “Viaja +” para esta temporada de verano, con beneficios para potenciar la actividad turística en todo el país que incluyen préstamos a sola firma, descuentos en pasajes, hotelería, gastronomía, balnearios y alquiler de autos, entre otros.

Con estas medidas, la entidad amplía su rol en el financiamiento del consumo interno en un contexto de recuperación de la actividad turística con el objetivo de facilitar decisiones de gasto planificadas, formales y accesibles, fortaleciendo la demanda sin generar desequilibrios.

El impacto de esta política se apoya en la escala de la entidad: más de 15 millones de clientes y 250.000 empresas en todo el país, lo que permite que el financiamiento llegue a cada región, impulse economías locales y acompañe a miles de prestadores turísticos en la temporada de verano 2026.

"Estos beneficios se pueden disfrutar en los más de 2.500 prestadores adheridos que se encuentran en todo el país y, adicionalmente, la entidad ofrece a sus clientes la posibilidad de operar a través de “BNA Viajes”, el portal dedicado al turismo"

Detalles de los beneficios

* Préstamo a sola firma: Con acceso exclusivo desde la aplicación “BNA+”, por un monto de hasta $ 5.000.000, con una tasa fija del 28% TNA y para pagar en 9, 12, 15 y 18 meses en balnearios, hotelería y hosterías.

* Balnearios: 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app “BNA+”.

* Hotelería y hosterías: Hasta 12 cuotas sin interés.

* Camino gastronómico: 20% de ahorro con tope de $ 10.000 por compra con MODO desde la app “BNA+”.

* Productos regionales: 20% de ahorro con tope de $ 20.000 por mes y hasta 3 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app “BNA+”.

* Pasajes nacionales: 10% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés a través de MODO con la app “BNA+”.

* Alquiler de auto: Hasta 12 cuotas sin interés.

* Agencias de turismo: Hasta 12 cuotas sin interés.