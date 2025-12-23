Caputo va por la independencia financiera de Wall Street: "creemos que podemos lograrlo"

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este martes 23 de diciembre que el Gobierno nacional trabaja con el objetivo de reducir y eliminar la dependencia financiera de la Argentina respecto de Wall Street, en una definición que refuerza el rumbo de la política económica actual. La declaración fue realizada a través de su cuenta oficial en la red social X, donde sostuvo: “El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”.

El mensaje se inscribe en una estrategia económica que busca reordenar las cuentas públicas, fortalecer el mercado interno de financiamiento y reducir la necesidad de endeudamiento externo, especialmente a través de los mercados financieros internacionales. Desde el inicio de la gestión, el Ministerio de Economía ha planteado como prioridad el equilibrio fiscal, la baja de la inflación y la recomposición de la credibilidad macroeconómica como pilares para disminuir la vulnerabilidad externa.

Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí.

Abrazo y Feliz Navidad ������ https://t.co/QTFhV8i7rn — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 23, 2025

En este contexto, la menor dependencia de Wall Street implica, según analistas económicos, reducir la necesidad de emitir deuda en dólares, limitar la exposición a los cambios en las tasas de interés internacionales y fortalecer el ahorro y el crédito en moneda local. Para sectores productivos como el agro, esta orientación cobra relevancia directa, ya que el acceso al financiamiento y la estabilidad macroeconómica son factores clave para la planificación de inversiones y campañas productivas.

El agro argentino, principal generador de divisas del país, ha sido históricamente un actor central en la relación entre la economía local y los mercados financieros externos. Un esquema macroeconómico más estable, con menor presión financiera externa, podría traducirse en mayor previsibilidad cambiaria y financiera, aspectos reclamados de manera recurrente por productores y exportadores.

Gracias por la pregunta, muy oportuna.

Porque es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado. Este es un punto central de mediano y largo plazo. Y este gobierno, más allá de tener que lidiar con la… https://t.co/nznnjbnbcD — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 23, 2025

La declaración de Caputo también se da en un momento en el que el Gobierno busca consolidar señales de confianza hacia el mercado, tanto local como internacional, mientras avanza en reformas estructurales y en un esquema de reducción gradual de impuestos distorsivos. Desde el oficialismo sostienen que el camino hacia una menor dependencia externa será progresivo y estará condicionado por la evolución de las variables macroeconómicas y fiscales.