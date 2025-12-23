Dólar 2026: tres medidas que marcarán el rumbo desde enero

El inicio de 2026 encontrará al mercado cambiario argentino con tres medidas de alto impacto que, según analistas y operadores de la City, reconfigurarán la dinámica del dólar oficial y su relación con la inflación, las empresas y la acumulación de reservas internacionales.

Liberación de activos blanqueados

El primer día del año próximo quedarán disponibles para su uso económico los fondos depositados en las llamadas Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) por un volumen que podría superar los u$s20.000 millones. Estos activos estaban inmovilizados hasta diciembre de 2025 y representan una significativa fuente de divisas que podría redireccionarse a inversiones financieras e inmobiliarias, lo que a su vez implica una mayor oferta de dólares en el mercado.

Ajuste de las bandas cambiarias por inflación

Una de las principales modificaciones anunciadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) es que las bandas de flotación del dólar dejarán de ajustarse a un 1% mensual fijo y, a partir del 1 de enero, se actualizarán en función de la inflación mensual medida por el INDEC. Esta decisión busca evitar el atraso cambiario y otorgar mayor previsibilidad, ya que el rango de intervención —piso y techo— se moverá de acuerdo al ritmo de los precios internos y no a un ajuste mecánico menor.

Mayor flexibilización cambiaria para empresas

En el mismo paquete de medidas, se incluirá una mayor flexibilización del cepo cambiario para las operaciones empresariales, permitiendo que compañías accedan con mayor libertad al mercado de cambios. Si bien los detalles operativos aún se ajustan, esta modificación busca aliviar restricciones que hasta ahora limitaban la operativa de las firmas y, en teoría, fomentar el ingreso y salida de divisas en función de necesidades productivas.

El impacto de estas medidas está siendo seguido de cerca por los mercados financieros. Por ejemplo, el dólar mayorista cotiza en torno a $1.450 y, bajo el nuevo esquema vinculada a la inflación, se estima que el techo de la banda para enero podría superar los $1.560, de acuerdo con proyecciones basadas en datos recientes del INDEC.

Análisis de contexto

Estas transformaciones se dan en un marco en el que el BCRA y el gobierno buscan transitar hacia un régimen cambiario más flexible y ajustado a variables económicas reales, a la vez que apuntan a acumular reservas internacionales y reducir presiones sobre la política monetaria.

Analistas coinciden en que si bien existe espacio para moderar la volatilidad, el comportamiento del dólar en 2026 estará estrechamente ligado a la evolución de la inflación y a la entrada de divisas de diversos frentes (exportaciones, inversiones y liberación de activos).